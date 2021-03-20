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Сборная Грузии по регби

Сборная Грузии по регби уверенно обыграла Россию в Калининграде

photo: Georgian Rugby / FB
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210320/251225023/Sbornaya-Gruzii-po-regbi-uverenno-obygrala-Rossiyu-v-Kaliningrade.html

После этой победы грузинская сборная закрепилась на первом месте в турнирной таблице, набрав 14 очков за три выигранных матча

ТБИЛИСИ, 20 мар – Sputnik. Национальная сборная Грузии обыграла команду России со счетом 23:6 в Калининграде в рамках розыгрыша Кубка европейских наций.

На счету грузинских регбистов три удачные попытки, два штрафных и две реализации.

Гости активно начали встречу и занесли мяч в зачетную зону хозяев уже на первой минуте. Но попытка Михаила Гачечиладзе была отменена из-за положения вне игры. И все же подопечные Левана Маисашвили первыми открыли счет – штрафной четко выполнил Тедо Абжандадзе.

На 20 минуте "лелос" усилиями того же Абжандадзе увеличили свое преимущество до шести очков (0:6), а первая удачная попытка сборной Грузии случилась на 29 минуте. Ее автором стал Ака Табуцадзе (0:11).

Под занавес первого тайма российские "медведи" размочили счет – штрафной исполнил Рамиль Гайсин (3:11), но в последней атаке Грузия ответила второй попыткой в матче. Отличился Абжандадзе. На перерыв команды ушли при счете 3:16.

Второй тайм матча получился не столь насыщенным. Сразу же после перерыва Гайсин выполнил еще один штрафной удар (6:16), а "лелос" в середине тайма ответили попыткой Давида Ниниашвили и реализацией Абжандадзе.

Встреча в Калининграде была 25-й по счету между сборными Грузии и России. В 23-х встречах (20 подряд) "лелос" праздновали победу.

После этой победы грузинская сборная закрепилась на первом месте в турнирной таблице. В трех выигранных матча "лелос" набрали 14 очков. На втором месте Румыния (5 баллов), а Россия осталась на третьей позиции (4 очка).

Следующий матч на Кубке европейских наций сборная Грузии проведет 28 марта в Тбилиси против Румынии.

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