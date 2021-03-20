Грузинские регбисты посвятили победу над сборной России своему погибшему товарищу

Выступавший за клуб "Лело" грузинский регбист скончался в США несколько дней назад в возрасте 27 лет

ТБИЛИСИ, 20 мар – Sputnik. Победу над командой России (23:6) в рамках Кубка европейских наций, регбисты сборной Грузии посвятили своему товарищу – Георгию Ломтадзе, который несколько дней назад скончался в США.

"Несколько дней назад в США скончался наш друг и товарищ – Георгий Ломтадзе. Эту победу мы посвящаем ему. Мы все его очень любили и скорбим об этой утрате. Надеюсь, что он нас слышит. Мы хотим поддержать его семью и верим, что память о нем будет вечно в наших сердцах", – цитирует капитана "лелос" Мераба Шарикадзе Союз регби Грузии.

Ломтадзе скончался в США несколько дней назад в возрасте 27 лет. Причина смерти регбиста до сих пор не известна. Ломтадзе выступал за клуб "Лело", в составе которого четыре раза становился чемпионом Грузии. Выступал он за все возрастные сборные страны.

На Кубке европейских наций текущего розыгрыша сборная Грузии одержала третью победу подряд и с 14 очками уверенно возглавляет турнирную таблицу.

Следующий матч в рамках турнира сборная Грузии проведет 28 марта в Тбилиси против команды Румынии. Игра начнется в 15:00 по местному времени.