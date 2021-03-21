Грузинский боец потерпел первое поражение в UFC

Грузинский спортсмен провел девять боев в ММА и поражение от Джайлса стало для грузинского спортсмена первым

ТБИЛИСИ, 21 мар – Sputnik. Грузинский боец Роман Долидзе потерпел первое поражение на турнире под эгидой UFC, который состоялся в Лас-Вегасе.

Долидзе, выступающий в среднем весе, единогласным решением судей уступил американцу Тревину Джайлсу (14-2-0).

Для Долидзе этот бой стал третьим в промоушене UFC. До этого грузинский боец одержал победу над россиянином Хадисом Ибрагимовым и бразильцем Джоном Арте.

В общей сложности, Долидзе провел девять боев в ММА и поражение от Джайлса стало для грузинского спортсмена первым.

Долидзе – уроженец Батуми. Родился в семье инженера в 1988 году. Окончил батумскую духовную семинарию, однако потом решил связать свою жизнь со спортом. Профессионально стал заниматься боями в 2009 году. В последние годы живет и тренируется в Одессе.