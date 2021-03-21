"Медведи" вслед за "Волками" и "Львами": сборная Грузии по регби идет без поражений

Безусловно, в субботу в Калининграде регбийная сборная Грузии провела свой лучший матч в 2021 году, обыграв российских "Медведей" (23:6), хотя и испытывала серьезные кадровые проблемы.

Казалось бы, травмы могут случиться в каждой команде и все должны быть застрахованы в этом смысле. Маисашвили подстраховался, вызвав в расширенный состав 32 игрока, но тут возникла проблема, связанная с различными визовыми правилами в Европейском Союзе и Российской Федерации.

Для чего были добавлены Спандерашвили и Апциаури

Кроме того, в ЕС и РФ действуют различные протоколы по COVID-19. Это значит, что добавлять ребят из Франции либо Грузии просто физически не успевалось как раз по указанным различиям – запрос визы и удовлетворение требований регламента по COVID-19 подразумевают определенный срок времени.

Поэтому если вместо Васила Лобжанидзе и Ники Абуладзе, так и не сыгравших на Пиренеях, добавить Гиорги Маргалитадзе из Грузии и Луку Гогинава из Франции все же удалось, то потерю не успевшего вернуться в строй Беки Сагинадзе и повредившего плечо Деме Тапладзе возместить никак не получалось.

Но тренерский штаб все-таки нашел выход: вызвал двух достаточно известных и квалифицированных игроков из российских клубов, поскольку у них уже была российская виза. Илиа Спандерашвили и Нико Апциаури присоединились к команде уже в самом Калининграде.

В конечном итоге, ни один из них за сборную так и не дебютировал, однако Гиорги Бабунашвили наконец вышел на поле в регбийке цвета вина, с чем его и поздравляем.

Управление игрой

"Десятка" кутаисской "Аиа" был в заявке на матч против Португалии, но Маисашвили не рискнул выводить с поля разыгравшегося в конце встречи ветерана Лашу Хмаладзе, и Гиорги остался единственной неиспользованной заменой.

Через неделю в Мадриде история повторилась с той лишь разницей, что на позиции флай-хава играл Тедо Абжандадзе и его выход из игры был еще более рискованным шагом.

Бабунашвили доверили управление игрой лишь на последних минутах встречи со сборной России – он-таки заменил своего более молодого земляка Абжандадзе и если не успел проявить себя, то также ничего и не испортил.

Что касается Абджандадзе, постепенно этот талантливый парень превращается в лидера команды. Думаю, если ранее Левану Маисашвили и приходилось сетовать на проблемы с управлением игрой, то сейчас вроде бы все в порядке. Тедо, элементарно, получил игровую практику, которая плеймейкеру необходима в особенности. Отсюда и результат. Правда, процент попадания в ворота на этот раз был не очень, но тяжелые позиции и еще более тяжелое поле не позволили ему добрать еще 7 очков.

Цифры и факты

Раз уж речь пошла об очках, никак нельзя обойти стороной тот факт, что уже в следующем матче Абжандадзе может стать самым результативным игроком в нынешнем составе "Лелос". А ведь ему всего 21 год!

Тедо реализовал лишь попытку Давита Ниниашвили, к которому мы вернемся чуть позже, а в первом тайме дважды промахнулся после попыток сначала Табуцадзе и потом - своей собственной. Несмотря на это, он набрал 13 очков, забив еще два пенальти. На его личном счету набралось уже 152 очка – всего на 4 меньше, чем у Сосо Матиашвили, бьющего по воротам лишь в отсутствие Абжандадзе.

Что касается Ниниашвили, то этот 18-летний (!) фулбэк еще раз доказал, что является настоящим самородком. Он провел пока что самый лучший матч в своей карьере – пятый по счету, в котором отличился прекрасной попыткой.

Ака Табуцадзе - также представитель новой волны. Он провел 10-й матч за сборную и занес уже 8-ю попытку. Прекрасный показатель!

Следует отметить 75-й матч в заветной регбийке для капитана сборной Мераба Шарикадзе, ну а ветеран Сандро Тодуа провел уже 92-й матч и, как всегда, был воплощением надежности и стабильности.

Поле, судья и соперник

В первую очередь - пару слов об игровом поле и стадионе. "Калининград-Арена" - домашний стадион местного футбольного клуба "Балтика", т.е. это не регбийная арена, что подтверждалось остатками футбольного расчерчивания. Спросите, какая разница? Во-первых - минимальные размеры зачетки, из-за чего грузины не сумели занести еще одну попытку. Во-вторых – неудобные ракурсы телетрансляции, которые отличаются от футбольных. И вообще, режиссура телерепортажа была крайне непрофессиональной. Не вовремя переключался дальний план на ближний и наоборот. А итальянский лайнсмен то и дело перекрывал обзор камеры у кромки поля, или наоборот – оператор почему-то постоянно лез судье за спину.

Сам газон был крайне тяжелым – оказалось, что его очистили от снега и льда лишь накануне.

Судейская бригада была из Италии. По понятным причинам, апеннинцы всегда недобросовестно судят матчи "Лелос", хотя не скажешь, что они некомпетентны. Тут речь не о ранней попытке Гачечиладзе, отмененной вполне справедливо. Просто-напросто рефери не справился со схваткой, свистел часто не по делу, а однажды забыл об отложенном нарушении со стороны россиян. В регби о судьях говорить не особо принято, поэтому на этом и закончу.

Теперь о "Медведях". Вне всякого сомнения, травма капитана Виктора Гресева на последней предматчевой тренировке оказала негативное влияние на игру хозяев поля, но не настолько, чтобы как-то повысить их шансы в матче с грузинами. По всей видимости, сложности в игре "Лелос", проявившиеся во встрече этих же сборных шестью неделями ранее, вселили в российских регбистов и их поклонников, как они сами говорили, "осторожный оптимизм", который и оказал им медвежью услугу.

На деле оказалось, что России еще очень далеко до уровня грузинской сборной. Во всяком случае, португальские "Волки" умеют атаковать намного опаснее "Медведей", ничего уже не говоря об испанских "Львах". Два пенальти от Гайсина – это все, что Россия противопоставила Грузии в 23-ем поражении от южного соседа в 25-ой очной встрече.

И напоследок, о втором матче тура: Румыния приняла в Бухаресте Испанию и выиграла со счетом 22:16. Встреча, как и ожидалось, была нервной, и грузинскому рефери Нике Амашукели пришлось показать румынам одну желтую карточку, а горячим гостям – 3 желтые и одну красную...

27 марта – Португалия – Испания, 28-го – Грузия – Румыния.