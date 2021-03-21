Еще два грузинских борца завоевали лицензии на Олимпиаду в Токио

На Олимпийских играх медали в вольной и греко-римской борьбе разыгрываются в шести весовых категориях

ТБИЛИСИ, 21 мар – Sputnik. Два грузинских борца греко-римского стиля Рамаз Зоидзе (-67 кг) и Лаша Гобадзе (-87 кг) завоевали лицензию на Олимпийские игры в Токио.

На олимпийском квалификационном турнире в Будапеште оба борца вышли в финал соревнований в своих весовых категориях и получили право участия в ОИ. Зоидзе в своем поединке победил Славика Галстяна из Армении (10:1), а Гобадзе взял верх над Миладом Алирзаевым из России (9:5).

Еще два грузинских борца греко-римского стиля Ираклий Дзимистаришвили (-60 кг) и Гела Болквадзе (-77 кг) до финала не дошли и пока остаются без лицензий на Олимпиаду в Токио.

Ранее, на турнире в Будапеште олимпийскую лицензию получил борец вольного стиля Автандил Кенчадзе (-74 кг), ставший победителем турнира.

На данный момент право участия в Олимпиаде завоевали семь грузинских борцов: "вольники" Автандил Кенчадзе (-74 кг), Элизбар Одикадзе (-97 кг) и Гено Петриашвили (-125 кг), а также четыре представителя греко-римского стиля: Рамаз Зоидзе (-67 кг), Лаша Гобадзе (-87 кг), Георгий Мелия (-97 кг) и Якоб Каджая (-130 кг).

На Олимпийских играх медали в вольной и греко-римской борьбе разыгрываются в шести весовых категориях. Это значит, что грузинские борцы вольного стиля пока остаются без лицензий в весовых категориях до 60, 65 и 86 кг, а греко-римского стиля до 60 и 87 кг.

Заключительный олимпийский квалификационный турнир пройдет с 6 по 9 мая в Софии (Болгария). Это будет последний шанс для грузинских борцов завоевать лицензии в недостающих категориях.