В сборной Грузии по футболу произошла вынужденная замена

ТБИЛИСИ, 22 мар – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу и кипрского "Анортосиса" Торнике Окриашвили не сможет помочь своей команде в отборочных матчах ЧМ-2022 против Швеции, Испании и Греции.
Во встрече XXX тура чемпионата Кипра против АЕЛ (1:2), Окриашвили получил травму и был заменен на 74-й минуте матча. Степень повреждения игрока пока неизвестна, но присоединится к национальной сборной Грузии полузащитник не сможет.
Вместо Окриашвили главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль вызвал в расположение команды полузащитника варшавской "Легии" – Вако Гвилия.
В составе сборной Грузии Гвилия провел 32 матча, в которых забил три гола и отдал столько же голевых передач. Что касается выступления за "Легию", то в текущем сезоне полузащитник провел за варшавский клуб 18 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
Сборная Грузии выступает в отборочной группе "В" вместе с командами Испании, Швеции, Греции и Косово. 25 марта подопечные Саньоля сыграют на выезде со Швецией, 28 числа примут в Тбилиси Испанию, а 31 марта в Салониках сыграют с Грецией.
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