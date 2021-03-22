В сборной Грузии по футболу произошла вынужденная замена

Во встрече XXX тура чемпионата Кипра против АЕЛ, Окриашвили получил травму и был заменен на 74-й минуте матча

ТБИЛИСИ, 22 мар – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу и кипрского "Анортосиса" Торнике Окриашвили не сможет помочь своей команде в отборочных матчах ЧМ-2022 против Швеции, Испании и Греции.

Во встрече XXX тура чемпионата Кипра против АЕЛ (1:2), Окриашвили получил травму и был заменен на 74-й минуте матча. Степень повреждения игрока пока неизвестна, но присоединится к национальной сборной Грузии полузащитник не сможет.

Вместо Окриашвили главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль вызвал в расположение команды полузащитника варшавской "Легии" – Вако Гвилия.

photo: courtesy of Górnik Zabrze Первая тренировка Вако Гвилия в составе ф/к "Гурник"

В составе сборной Грузии Гвилия провел 32 матча, в которых забил три гола и отдал столько же голевых передач. Что касается выступления за "Легию", то в текущем сезоне полузащитник провел за варшавский клуб 18 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Сборная Грузии выступает в отборочной группе "В" вместе с командами Испании, Швеции, Греции и Косово. 25 марта подопечные Саньоля сыграют на выезде со Швецией, 28 числа примут в Тбилиси Испанию, а 31 марта в Салониках сыграют с Грецией.

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