Грузинский теннисист опустился на две позиции в рейтинге АТР

Причина незначительного регресса Басилашвили – неудачное выступление на турнире в Дубае на прошлой неделе

ТБИЛИСИ, 22 мар – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили опустился на две позиции в обновленном рейтинге АТР и переместился с 36 на 38 место (1 645 очков).

Причина незначительного регресса Басилашвили – неудачное выступление на турнире в Дубае на прошлой неделе, где грузин проиграл в первом же круге американцу Тэйлору Фрицу в трех сетах – 6:4, 3:6, 6:7.

В середине марта Басилашвили выиграл турнир в Дохе (Катар) из серии АТР-250, что позволило спортсмену вернуться в топ-40 сильнейших теннисистов мира (с 42 на 36 позицию).

Следующий турнир, в котором примет участие Басилашвили – это "Мастерс" в Майами (с 24 марта по 4 апреля). Призовой фонд турнира составляет 4,3 миллиона долларов, а действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер.

Лидером обновленного рейтинга АТР по-прежнему остается серб Новак Джокович (12 008 очков). На втором месте россиянин Даниил Медведев (9 940), а замыкает тройку сильнейших теннисистов мира испанец Рафаэль Надаль (9 670).

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