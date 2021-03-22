13:57 22 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9645
  • 100 RUB4.5170
  • USD3.3326
Поиск
Теннисист Николоз Басилашвили

Грузинский теннисист опустился на две позиции в рейтинге АТР

© AFP / WILLIAM WEST
Спорт
Получить короткую ссылку
1810
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/01/251039941.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210322/251237072/Gruzinskiy-tennisist-opustilsya-na-dve-pozitsii-v-reytinge-ATR.html

Причина незначительного регресса Басилашвили – неудачное выступление на турнире в Дубае на прошлой неделе

ТБИЛИСИ, 22 мар – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили опустился на две позиции в обновленном рейтинге АТР и переместился с 36 на 38 место (1 645 очков).

Причина незначительного регресса Басилашвили – неудачное выступление на турнире в Дубае на прошлой неделе, где грузин проиграл в первом же круге американцу Тэйлору Фрицу в трех сетах – 6:4, 3:6, 6:7.

Теннисист Николоз Басилашвили
© AFP / WILLIAM WEST
Николоз Басилашвили завершил выступления на турнире в Дубае

В середине марта Басилашвили выиграл турнир в Дохе (Катар) из серии АТР-250, что позволило спортсмену вернуться в топ-40 сильнейших теннисистов мира (с 42 на 36 позицию).

Следующий турнир, в котором примет участие Басилашвили – это "Мастерс" в Майами (с 24 марта по 4 апреля). Призовой фонд турнира составляет 4,3 миллиона долларов, а действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер.

Лидером обновленного рейтинга АТР по-прежнему остается серб Новак Джокович (12 008 очков). На втором месте россиянин Даниил Медведев (9 940), а замыкает тройку сильнейших теннисистов мира испанец Рафаэль Надаль (9 670).

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Загрязнение воды может привести к серьезным последствиям для человечества. На фото: токсичное озеро недалеко от города Ятаган на юго-западе провинции Мугла в Турции
Отравленная вода: как выглядят сверху загрязненные водные пути по всему миру - фото
Цены на бензин растут, в Грузии протестуют - видео акции водителей в Кутаиси
Автопробег против роста цен на бензин в Грузии: как протестуют водители - видео
Заплаты и занятость в Грузии - последние данные
Зарплаты и занятость в Грузии - последние данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться