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Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин)

Грузинский сумоист терпит шестое поражение на турнире в Токио

photo: Ministry of culture and sport of Georgia / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (201)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210322/251239256/Gruzinskiy-sumoist-terpit-shestoe-porazhenie-na-turnire-v-Tokio.html

Для того, чтобы выйти в положительный баланс, грузинскому сумоисту необходимо победить в пяти из шести оставшихся схваток

ТБИЛИСИ, 22 мар – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) потерпел шестое поражение (четвертое подряд) на весеннем Хару басё, проходящем в Токио.

В девятый соревновательный день турнира Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры, уступил 10 маэгасире Запада – Рюдену. Горгадзе не выдержал теснения соперника, пропустив Рюдена в мородзаси.

После этого поражения Тотиносин ухудшил свой баланс – три победы при шести проигранных схватках. Теперь, для того чтобы выйти в положительный баланс, грузинскому сумоисту необходимо победить в пяти из шести оставшихся схваток. Учитывая далеко не лучшую форму Тотиносина, сделать это будет проблематично.

В 10 день турнира Тотиносин встретится с 12 маэгасирой Востока – Акисэямой. В единственной встрече, которую соперники провели между собой, победу одержал японский сумоист.

Единоличным лидером нынешнего Хару басё является первый маэгасира Востока – Такарафудзи, одержавший восемь побед при одном поражении.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (201)
Теги:
Леван Горгадзе, Япония, сумо

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