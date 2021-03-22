Грузинский сумоист терпит шестое поражение на турнире в Токио

Для того, чтобы выйти в положительный баланс, грузинскому сумоисту необходимо победить в пяти из шести оставшихся схваток

ТБИЛИСИ, 22 мар – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) потерпел шестое поражение (четвертое подряд) на весеннем Хару басё, проходящем в Токио.

В девятый соревновательный день турнира Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры, уступил 10 маэгасире Запада – Рюдену. Горгадзе не выдержал теснения соперника, пропустив Рюдена в мородзаси.

После этого поражения Тотиносин ухудшил свой баланс – три победы при шести проигранных схватках. Теперь, для того чтобы выйти в положительный баланс, грузинскому сумоисту необходимо победить в пяти из шести оставшихся схваток. Учитывая далеко не лучшую форму Тотиносина, сделать это будет проблематично.

В 10 день турнира Тотиносин встретится с 12 маэгасирой Востока – Акисэямой. В единственной встрече, которую соперники провели между собой, победу одержал японский сумоист.

Единоличным лидером нынешнего Хару басё является первый маэгасира Востока – Такарафудзи, одержавший восемь побед при одном поражении.