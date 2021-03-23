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Саньоль провел первую тренировку в качестве главного тренера сборной Грузии по футболу

Саньоль провел первую тренировку в качестве главного тренера сборной Грузии по футболу

photo: Georgian Football Federation
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1107)
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Sputnik Грузия
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Из 25 вызванных в сборную Грузии футболистов в первой тренировке приняли участие 16 игроков, остальные присоединятся чуть позже

ТБИЛИСИ, 23 мар – Sputnik. Сборная Грузии по футболу провела первую тренировку под руководством нового главного тренера – Вилли Саньоля.

Новый главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль
© Sputnik / STRINGER
Главный тренер сборной Грузии по футболу: фактически мы начинаем все с нуля

На базе "Зестафони" национальная команда начала подготовку к трем отборочным матчам ЧМ-2022 против Швеции, Испании и Греции. Из 25 вызванных в сборную Грузии футболистов в первой тренировке приняли участие 16 игроков. Остальные присоединятся к своим партнерам чуть позже.

Перед началом подготовительного процесса стало известно, что сборной не сможет помочь Торнике Окриашвили. В последнем туре чемпионата Кипра атакующий полузащитник кипрского "Анортосиса" получил повреждение. Вместо него в сборную вызван полузащитник варшавской "Легии" Вако Гвилия.

Сборная Грузии выступает в отборочной группе "В" вместе с командами Испании, Швеции, Греции и Косово. 25 марта подопечные Саньоля сыграют на выезде со Швецией, 28 марта примут в Тбилиси Испанию, а 31 марта в Салониках сыграют с Грецией.

Саньоль возглавил сборную Грузии в середине февраля текущего года. На этом посту французский специалист сменил Владимира Вайсса, который проработал с командой почти пять лет.

Темы:
Спорт в Грузии (1107)
Теги:
Сборная Германии, футбол, спорт

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