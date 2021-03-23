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Болельщики во время футбольного матча между Грузией и Андоррой

Как болельщику попасть на матч сборных Грузии и Испании по футболу?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу (203)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210323/251250185/Kak-bolelschiku-popast-na-match-sbornykh-Gruzii-i-Ispanii-po-futbolu.html

Билеты поступят в продажу в полдень 24 марта, приобрести их можно будет только в онлайн-режиме

ТБИЛИСИ, 23 мар – Sputnik. Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Грузии и Испании по футболу, который состоится в Тбилиси 28 марта на "Динамо арене", смогут посетить порядка 16 тысяч болельщиков, что составляет порядка 30% от общей вместительности стадиона – 55 тысяч, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.

Билеты поступят в продажу в полдень 24 марта. Приобрести их можно будет только в онлайн-режиме на сайте TKT.ge. Стоимость билетов составит 5, 10, 15 и 25 лари.

Болельщики во время матча по футблу
© Sputnik / STRINGER
Матч в Тбилиси между сборными Грузии и Испании по футболу пройдет с болельщиками

В связи с существующими в стране правилами, вызванными пандемией COVID-19, ФФГ призывает болельщиков неукоснительно соблюдать следующие правила:

- один человек может приобрести максимум три билета,

- при покупке билета необходимо максимально развернуто предоставить свои личные данные, на основании которых будет выдан пропуск на передвижение во время комендантского часа (до 01:00 29 марта),

- если у пользователя билета есть автомобиль, на котором он собирается приехать на матч, необходимо указать все данные автомобиля,

- все обладатели билета получат так называемый "пропуск" sms-сообщением,

- помимо "пропуска", все обладатели билетов обязаны иметь при себе удостоверение, подтверждающее личность,

- запрещается менять владельца билета,

- все регуляции относятся и к несовершеннолетним обладателям билетов.

Отдельно перечислены требования, соблюдение которых необходимо на стадионе:

- вход на стадион будет открыт с 17:00 (за три часа до начала матча),

- при входе на стадион будет проводиться термоскрининг всех болельщиков,

- на территории стадиона необходимо быть в маске,

- для соблюдения социальной дистанции необходимо, чтобы каждый болельщик располагался строго на отведенном ему месте,

- в связи с регуляциями, на стадионе не будут работать объекты питания, но будет продаваться питьевая вода.

В отборочном цикле ЧМ-2022 сборная Грузии выступает в группе "В" с командами Испании, Швеции, Греции и Косово. 25 марта грузинская команда сыграет на выезде со Швецией, 28 марта примет в Тбилиси Испанию, а 31 марта в Салониках сыграет с Грецией.

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Темы:
Сборная Грузии по футболу (203)
Теги:
Федерация футбола Грузии, Сборная Грузии по футболу, футбол, болельщики, Грузия

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