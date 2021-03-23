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Грузинский сумоист Леван Горгодзе (Тотиносин)

Тотиносин не в форме – грузинский сумоист терпит пятое поражение подряд

© photo: AFP 2020 / BRENDAN SMIALOWSKI
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (202)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210323/251250612/Totinosin-ne-v-forme--gruzinskiy-sumoist-terpit-pyatoe-porazhenie-podryad.html

Следующую схватку Тотиносин проведет против 11 маэгасиры Востока - Тиётайрю. Это будет первое очное противостояние соперников

ТБИЛИСИ, 23 мар – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) продолжает неудачно выступать на весеннем Хару басё, проходящем в эти дни в Токио.

В 10 день турнира Тотиносин потерпел пятое поражение подряд (седьмое на соревнованиях). В схватке с 12 маэгасирой Востока – Акисэямой грузинский борец был близок к победе, но ему не хватило самой малости. Тотиносин получил коронный левосторонний захват хидари-уватэ, однако попался на бросок-ситатэнагэ.

На данный момент баланс Тотиносина на Хару басё – три победы при семи поражениях. Для того чтобы завершить турнир с положительным балансом, Горгадзе необходимо победить во всех пяти оставшихся поединках. В подобное развитие событий верится с трудом.

Следующую схватку Тотиносин проведет против 11 маэгасиры Востока - Тиётайрю. Это будет первое очное противостояние соперников.

Единоличным лидером нынешнего Хару басё остается первый маэгасира Востока – Такарафудзи, одержавший девять побед при одном поражении.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (202)
Теги:
Леван Горгадзе, сумо, Япония, Грузия

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