Тотиносин не в форме – грузинский сумоист терпит пятое поражение подряд

Следующую схватку Тотиносин проведет против 11 маэгасиры Востока - Тиётайрю. Это будет первое очное противостояние соперников

ТБИЛИСИ, 23 мар – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) продолжает неудачно выступать на весеннем Хару басё, проходящем в эти дни в Токио.

В 10 день турнира Тотиносин потерпел пятое поражение подряд (седьмое на соревнованиях). В схватке с 12 маэгасирой Востока – Акисэямой грузинский борец был близок к победе, но ему не хватило самой малости. Тотиносин получил коронный левосторонний захват хидари-уватэ, однако попался на бросок-ситатэнагэ.

На данный момент баланс Тотиносина на Хару басё – три победы при семи поражениях. Для того чтобы завершить турнир с положительным балансом, Горгадзе необходимо победить во всех пяти оставшихся поединках. В подобное развитие событий верится с трудом.

Следующую схватку Тотиносин проведет против 11 маэгасиры Востока - Тиётайрю. Это будет первое очное противостояние соперников.

Единоличным лидером нынешнего Хару басё остается первый маэгасира Востока – Такарафудзи, одержавший девять побед при одном поражении.

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