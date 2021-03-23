Португалия – Азербайджан: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022

Сборные Португалии и Азербайджана выступают в отборочной группе "А" ЧМ-2022 вместе с командами Ирландии, Сербии и Люксембурга. Совершенно очевидно, что Азербайджан вряд ли сможет на что-то претендовать в этой группе, но матчи против подопечных Де Бьязи всегда проходят в вязкой и нервной борьбе. Чего-то подобного я жду и от предстоящей встречи.

Сложно сказать, в какой форме сейчас находится Португалия. Последний официальный матч "команда избранных" провела в середине декабря. Можно лишь констатировать, что все лидеры в полной боевой готовности – Роналду, Бруну, Жоау и Сильва. Наличия этих футболистов в составе уже достаточно для того, чтобы начать отборочную кампанию с трех очков.

Сборная Азербайджан на официальном уровне тоже не играла больше трех месяцев. И если посмотреть на их статистику, то цифры удивят. Четыре последних встречи с участием Азербайджана завершились с одинаковым счетом 0:0. А в соперниках у "милли" были: Люксембург, Черногория, Словения и Кипр. Да, команда Де Бьязи не забила ни одного гола, но и сверхнадежно проявила себя в обороне.

© photo: Sputnik / Alexander Wilf Игроки сборной Азербайджана по футболу

Бросается в глаза и то обстоятельство, что в 10 последних матчах с участием Азербайджана только в игре против Люксембурга (1:2) был пробит букмекерский "верх", то есть было забито минимум три гола.

Букмекеры считают, что Португалия устроит разгром Азербайджану. На "больше" предлагается смехотворный коэффициент 1,25. Я же так не считаю. В течение одной недели португальцам предстоит провести три матча. После Азербайджана Роналду и компания сыграют с Сербией, а завершат первый отборочный блок игрой с Люксембургом. Слишком насыщенный график для того, чтобы в первой же встрече, которая к тому же пройдет не в Португалии, выкладываться по-максимуму. 1:0 или 2:0 на выходе дадут такие же три очка, что и победа с разгромным счетом. Думаю, больше трех забитых голов в предстоящей игре мы с вами не увидим.

Ставка: в матче будет забито меньше 3.5 гола за 2,1.