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Французские болельщики на трибунах

Франция - Украина: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1050)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210324/251251164/Frantsiya--Ukraina-prognoz-na-otborochnyy-match-ChM-2022.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Франции и Украины

Встреча между сборными Франции и Украины – это противостояние двух лидеров отборочной группы "D". Конечно, в борьбу за второе место (думаю, первая позиция "трехцветных" не обсуждается), могут вклиниться крепкая и добротная Финляндия, а также непредсказуемая Босния и Герцеговина. Но такое развитие событий мне представляется маловероятным.

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© photo: Sputnik / Nina Zotina
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Начнем с того, что Франция и Украина встречались между собой 10 раз и с солидным перевесом ведут французы – шесть побед при трех ничейных исходах. Единственный раз "желто-синие" взяли верх в отборе на ЧМ-2014, победив дома 2:0. А вот последнее рандеву команд для подопечных Андрея Шевченко закончилось настоящим фиаско. В октябре в товарищеском матче Франция победила со счетом 7:1. Но в тот момент украинская сборная была серьезно ослаблена коронавирусом, поэтому этот результат мы не станем принимать в расчет.

Вопрос в другом – сможет ли Украина, даже отошедшая от эпидемии коронавируса в команде, создать проблемы хозяевам? К предстоящей игре сборная Франция подходит без каких-либо существенных потерь. Гризман, Мбаппе, Жиру, Погба – все лидеры в строю и в последнее время показывают отличную игру. Думаю, что нет. Максимум чего стоит ожидать от гостей – это забитого гола. Но победа все равно останется за "трехцветными". Поэтому мой прогноз на матч – победа Франции и минимум три забитых мяча во встрече.

Ставка: Франция победит и тотал больше 2.5 мячей за 1,98.

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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1050)

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