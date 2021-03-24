Франция - Украина: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022

Встреча между сборными Франции и Украины – это противостояние двух лидеров отборочной группы "D". Конечно, в борьбу за второе место (думаю, первая позиция "трехцветных" не обсуждается), могут вклиниться крепкая и добротная Финляндия, а также непредсказуемая Босния и Герцеговина. Но такое развитие событий мне представляется маловероятным.

Начнем с того, что Франция и Украина встречались между собой 10 раз и с солидным перевесом ведут французы – шесть побед при трех ничейных исходах. Единственный раз "желто-синие" взяли верх в отборе на ЧМ-2014, победив дома 2:0. А вот последнее рандеву команд для подопечных Андрея Шевченко закончилось настоящим фиаско. В октябре в товарищеском матче Франция победила со счетом 7:1. Но в тот момент украинская сборная была серьезно ослаблена коронавирусом, поэтому этот результат мы не станем принимать в расчет.

Вопрос в другом – сможет ли Украина, даже отошедшая от эпидемии коронавируса в команде, создать проблемы хозяевам? К предстоящей игре сборная Франция подходит без каких-либо существенных потерь. Гризман, Мбаппе, Жиру, Погба – все лидеры в строю и в последнее время показывают отличную игру. Думаю, что нет. Максимум чего стоит ожидать от гостей – это забитого гола. Но победа все равно останется за "трехцветными". Поэтому мой прогноз на матч – победа Франции и минимум три забитых мяча во встрече.

Ставка: Франция победит и тотал больше 2.5 мячей за 1,98.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.