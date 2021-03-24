Невероятные приключения француза Саньоля в Грузии – начало

После назначения Вилли Саньоля на пост главного тренера сборной Грузии по футболу прошло чуть больше месяца. Французский специалист наконец-то встретился со своими подопечными – грузинская команда начала подготовку к первым трем матчам отборочного цикла чемпионата мира-2022 в Катаре. На тренировочной базе "Зестафони" в Тбилиси грузинские футболисты будут готовиться к играм против Швеции, Испании и Греции.

С чистого листа

Когда Саньоль обнародовал список футболистов, вызванных в сборную Грузии, отсутствие в ней нескольких привычных фамилий вызвало определенное удивление. В частности, за бортом остались Георгий Макаридзе, Саба Кверквелия, Зурико Давиташвили, Вако Казаишвили и Вако Гвилия. Не было в заявке и Георгия Чакветадзе с Никой Качарава. Но если у двух последних уважительная причина – травма, то причина, по которой в Тбилиси не приехали первые пятеро – неизвестна.

photo : Georgian Football Federation / FB Сборная Грузии по футболу. Футболисты Гвилия и Окриашвили

Гвилия, в конечном итоге, в сборную все-таки приехал. Торнике Окриашвили, выступающий за кипрский "Анортосис", получил повреждение в последнем туре чемпионата страны и Саньоль сделал вынужденную замену в сборной.

При этом французский специалист вызвал в главную команду страны сразу четверых дебютантов. Это вратарь Георгий Мамардашвили ("Локомотив", Тбилиси), правый защитник Григол Чабрадзе ("Динамо", Батуми), левый защитник Гурам Гиорбелидзе ("Вольфсберг", Австрия) и недавно натурализованный гражданин Франции – нападающий Жорж (Георгий) Микаутадзе ("Серен", Бельгия).

На своей первой и пока единственной пресс-конференции Саньоль так прокомментировал свое решение:

"Тренерский штаб просмотрел всех футболистов, и принятое решение далось нам нелегко. Понятно, что есть ряд игроков, которые вызывались в национальную сборную страны на регулярной основе. Но сейчас начинается новый этап. Фактически мы все начинаем с нуля, и футболисты еженедельно должны доказывать, что заслуживают вызова в сборную страны. Исходя из игровой практики, я выбрал тех футболистов, которые, на мой взгляд, лучше готовы к предстоящим матчам. Если футболист не имеет достаточной игровой практики, его лучше вообще не вызывать в сборную. В будущем я постараюсь работать исключительно по этому принципу".

И здесь не совсем понятно, что подразумевает Саньоль, говоря об "игровой практике". Для одних специалистов это выход в основном составе и игра на протяжении всех 90 минут. Другие же тренеры могут довольствоваться тем, что футболист вышел на замену за полчаса до финального свистка. Это ведь тоже игровая практика. И, скажем, Гвилия и Давиташвили под первую категорию не подходят, но вписываются под второе определение.

Чемпионат Грузии

Бывший наставник сборной Грузии Владимир Вайсс вызывал в главную команду страны игроков, выступающих в чемпионате Грузии. Но делал это не очень активно. Саньоль собирается придерживаться других взглядов, о чем свидетельствует приглашение в сборную двух дебютантов из Национальной лиги – Мамардашвили и Чабрадзе.

"Выступление в чемпионате Грузии не должно становиться препятствием для попадания в сборную страны. Я вызвал несколько футболистов из Национальной лиги сейчас и так будет в будущем. Понятно, есть более сильные чемпионаты, но еще раз повторю – это не должно быть препятствием. Пока мне не удалось, но я собираюсь регулярно встречаться с тренерами клубов, выступающих в чемпионате Грузии".

И вновь вернемся к определению понятия "игровой практики". Перед написанием материала я побеседовал со своими коллегами и, честно говоря, удивился их точке зрения. Большинство из них считают, что лучше вызывать в сборную футболиста, который играет все 90 минут в чемпионате Грузии, чем того, кто проводит на поле 30-45 минут в первенстве Польши, Венгрии, России и так далее. Спорная точка зрения, но, как говорится, результаты сборной Грузии расставят все точки над "i".

Цель и миссия

Кстати, о результатах. Вернее не так – результатов еще нет, поэтому поговорим о целях и миссии сборной Грузии в предстоящем отборочном цикле. Вот что сказал сам Саньоль:

"Сборная Грузии действительно попала в сложную группу вместе с командами Испании, Швеции, Греции и Косово. Но мы сейчас говорим об амбициях. Я видел, что у сборной Грузии есть определенный потенциал, и поэтому я приехал сюда, чтобы добиться результата. Испания и Швеция практически всегда выходят из отборочных групп. Моя задача – максимально осложнить им выполнение поставленной цели. Я хочу, чтобы сборная Грузии для всех стала сложным соперником в группе".

Ну а что еще надо сказать, когда в одной группе с тобой играют практически постоянные участники чемпионатов мира и Европы? Вряд ли стоит ожидать, что сборная Грузии составит серьезную конкуренцию "фурии роха" и "сине-желтым" в борьбе за два первых места. Да и за третье еще предстоит нешуточная борьба с Грецией. Просто немного обидно, что еще совсем недавно сборная Грузии сама могла стать участником ЕВРО-2020, а сейчас мы вынуждены довольствоваться ролью команды, которая "будет осложнять жизнь". Но, к сожалению, такова правда футбольной жизни.

ФФГ и Саньоль заключили контракт по системе 2+2. То есть если в первые два года результат будет удовлетворительным, то французский специалист задержится в Грузии на такой же срок. Большинство специалистов и экспертов считают, что спрашивать с Саньоля за результаты в отборочном цикле ЧМ никто не будет.

Для сборной Грузии нынешняя квалификация – своеобразный товарищеский турнир. Эдакий плацдарм для построения новой команды, в которой постепенно начинается смена поколений. Уверен, что в матчах отбора мы станем свидетелями серьезной ротации состава. Состава, который станет костяком к Лиге наций УЕФА. Третий турнир начнется осенью 2022 года, и он попадает в первые два года контракта Саньоля. Вот там перед французом стоит уже конкретная задача – выиграть свою группу и подняться в дивизион "В".

Но заглядывать так далеко слишком рано. Нас пока ждет первая в истории встреча со сборной Швеции. Наверное меня можно будет обвинить в отсутствии должного патриотизма, но знаковым событием в предстоящей игре для меня станет возвращение в национальную сборную 39-летнего Златана Ибрагимовича. Нападающий вернулся в главную команду страны спустя пять лет и его выход на поле произойдет в матче против Грузии. Так что наша команда уже станет частью истории.

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