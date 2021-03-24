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Новый главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль

Невероятные приключения француза Саньоля в Грузии – начало

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Сборная Грузии по футболу (205)
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия пытается предугадать стиль игры сборной Грузии по футболу при новом главном тренере

После назначения Вилли Саньоля на пост главного тренера сборной Грузии по футболу прошло чуть больше месяца. Французский специалист наконец-то встретился со своими подопечными – грузинская команда начала подготовку к первым трем матчам отборочного цикла чемпионата мира-2022 в Катаре. На тренировочной базе "Зестафони" в Тбилиси грузинские футболисты будут готовиться к играм против Швеции, Испании и Греции.

С чистого листа

Когда Саньоль обнародовал список футболистов, вызванных в сборную Грузии, отсутствие в ней нескольких привычных фамилий вызвало определенное удивление. В частности, за бортом остались Георгий Макаридзе, Саба Кверквелия, Зурико Давиташвили, Вако Казаишвили и Вако Гвилия. Не было в заявке и Георгия Чакветадзе с Никой Качарава. Но если у двух последних уважительная причина – травма, то причина, по которой в Тбилиси не приехали первые пятеро – неизвестна.

Сборная Грузии по футболу. Футболисты Гвилия и Окриашвили
photo : Georgian Football Federation / FB
Сборная Грузии по футболу. Футболисты Гвилия и Окриашвили

Гвилия, в конечном итоге, в сборную все-таки приехал. Торнике Окриашвили, выступающий за кипрский "Анортосис", получил повреждение в последнем туре чемпионата страны и Саньоль сделал вынужденную замену в сборной.

При этом французский специалист вызвал в главную команду страны сразу четверых дебютантов. Это вратарь Георгий Мамардашвили ("Локомотив", Тбилиси), правый защитник Григол Чабрадзе ("Динамо", Батуми), левый защитник Гурам Гиорбелидзе ("Вольфсберг", Австрия) и недавно натурализованный гражданин Франции – нападающий Жорж (Георгий) Микаутадзе ("Серен", Бельгия).

Саньоль провел первую тренировку в качестве главного тренера сборной Грузии по футболу
photo: Georgian Football Federation
Саньоль провел первую тренировку в качестве главного тренера сборной Грузии по футболу

На своей первой и пока единственной пресс-конференции Саньоль так прокомментировал свое решение:

"Тренерский штаб просмотрел всех футболистов, и принятое решение далось нам нелегко. Понятно, что есть ряд игроков, которые вызывались в национальную сборную страны на регулярной основе. Но сейчас начинается новый этап. Фактически мы все начинаем с нуля, и футболисты еженедельно должны доказывать, что заслуживают вызова в сборную страны. Исходя из игровой практики, я выбрал тех футболистов, которые, на мой взгляд, лучше готовы к предстоящим матчам. Если футболист не имеет достаточной игровой практики, его лучше вообще не вызывать в сборную. В будущем я постараюсь работать исключительно по этому принципу".

Грузинский футболист казанского Рубина Зурико Давиташвили
photo: FC Rubin / FB
Зурико Давиташвили

И здесь не совсем понятно, что подразумевает Саньоль, говоря об "игровой практике". Для одних специалистов это выход в основном составе и игра на протяжении всех 90 минут. Другие же тренеры могут довольствоваться тем, что футболист вышел на замену за полчаса до финального свистка. Это ведь тоже игровая практика. И, скажем, Гвилия и Давиташвили под первую категорию не подходят, но вписываются под второе определение.

Чемпионат Грузии

Бывший наставник сборной Грузии Владимир Вайсс вызывал в главную команду страны игроков, выступающих в чемпионате Грузии. Но делал это не очень активно. Саньоль собирается придерживаться других взглядов, о чем свидетельствует приглашение в сборную двух дебютантов из Национальной лиги – Мамардашвили и Чабрадзе.

"Выступление в чемпионате Грузии не должно становиться препятствием для попадания в сборную страны. Я вызвал несколько футболистов из Национальной лиги сейчас и так будет в будущем. Понятно, есть более сильные чемпионаты, но еще раз повторю – это не должно быть препятствием. Пока мне не удалось, но я собираюсь регулярно встречаться с тренерами клубов, выступающих в чемпионате Грузии".

И вновь вернемся к определению понятия "игровой практики". Перед написанием материала я побеседовал со своими коллегами и, честно говоря, удивился их точке зрения. Большинство из них считают, что лучше вызывать в сборную футболиста, который играет все 90 минут в чемпионате Грузии, чем того, кто проводит на поле 30-45 минут в первенстве Польши, Венгрии, России и так далее. Спорная точка зрения, но, как говорится, результаты сборной Грузии расставят все точки над "i".

Цель и миссия

Кстати, о результатах. Вернее не так – результатов еще нет, поэтому поговорим о целях и миссии сборной Грузии в предстоящем отборочном цикле. Вот что сказал сам Саньоль:

Вилли Саньоль во время тренировки
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Вилли Саньоль: задача сборной Грузии – осложнить жизнь Испании и Швеции

"Сборная Грузии действительно попала в сложную группу вместе с командами Испании, Швеции, Греции и Косово. Но мы сейчас говорим об амбициях. Я видел, что у сборной Грузии есть определенный потенциал, и поэтому я приехал сюда, чтобы добиться результата. Испания и Швеция практически всегда выходят из отборочных групп. Моя задача – максимально осложнить им выполнение поставленной цели. Я хочу, чтобы сборная Грузии для всех стала сложным соперником в группе".

Ну а что еще надо сказать, когда в одной группе с тобой играют практически постоянные участники чемпионатов мира и Европы? Вряд ли стоит ожидать, что сборная Грузии составит серьезную конкуренцию "фурии роха" и "сине-желтым" в борьбе за два первых места. Да и за третье еще предстоит нешуточная борьба с Грецией. Просто немного обидно, что еще совсем недавно сборная Грузии сама могла стать участником ЕВРО-2020, а сейчас мы вынуждены довольствоваться ролью команды, которая "будет осложнять жизнь". Но, к сожалению, такова правда футбольной жизни.

Грузинский футболист Давид Хочолава
photo: FC SHAKHTAR / FB
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ФФГ и Саньоль заключили контракт по системе 2+2. То есть если в первые два года результат будет удовлетворительным, то французский специалист задержится в Грузии на такой же срок. Большинство специалистов и экспертов считают, что спрашивать с Саньоля за результаты в отборочном цикле ЧМ никто не будет.

Для сборной Грузии нынешняя квалификация – своеобразный товарищеский турнир. Эдакий плацдарм для построения новой команды, в которой постепенно начинается смена поколений. Уверен, что в матчах отбора мы станем свидетелями серьезной ротации состава. Состава, который станет костяком к Лиге наций УЕФА. Третий турнир начнется осенью 2022 года, и он попадает в первые два года контракта Саньоля. Вот там перед французом стоит уже конкретная задача – выиграть свою группу и подняться в дивизион "В".

Но заглядывать так далеко слишком рано. Нас пока ждет первая в истории встреча со сборной Швеции. Наверное меня можно будет обвинить в отсутствии должного патриотизма, но знаковым событием в предстоящей игре для меня станет возвращение в национальную сборную 39-летнего Златана Ибрагимовича. Нападающий вернулся в главную команду страны спустя пять лет и его выход на поле произойдет в матче против Грузии. Так что наша команда уже станет частью истории.

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Темы:
Сборная Грузии по футболу (205)
Теги:
Сборная Грузии по футболу, футбол, Грузия

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