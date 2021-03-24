Швеция – Грузия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022

Сборные Швеции и Грузии играют в отборочной группе "В", где их соперниками также будут команды Испании, Греции и Косово. Очевидно, что за два первых места будут бороться сразу три сборные, поэтому каждое очко в этой группе будет на вес золота.

Сборные Швеции и Грузии никогда прежде не встречались, и первое очное противостояние соперников получается знаковым. В состав скандинавской дружины спустя пять лет вернулся лучший бомбардир (62 гола) в истории национальной команды – Златан Ибрагимович. А сборная Грузии проведет свой первый матч под руководством нового главного тренера Вилли Саньоля. Должно быть интересно.

У Ибрагимовича было небольшое повреждение, и форвард был вынужден пропустить несколько недель. Но, вернувшись в строй, он сразу же отметился очередным голом (15 в чемпионате) за "Милан". Вынужденный простой на форме Ибры не сказался. А ведь в составе сборной Швеции есть еще и Берг, и Классон, и Форсберг. Одним словом, скандинавы не испытывают дефицит в атакующей линии.

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Швеция - Бельгия

Что касается сборной Грузии, то пока не совсем ясно, что нам предложит Саньоль. Французский специалист на отборочные матчи вызвал сразу нескольких дебютантов, отказавшись от ряда привычных имен. Уже сейчас понятно, что французский специалист начинает перестраивать сборную Грузии. Явный уклон идет в сторону омоложения команды. Скажем, в составе появился натурализованный гражданин Франции – Жорж (Георгий) Микаутадзе. В текущем сезоне форвард, выступающий за клуб второй бельгийской лиги "Серен", наколотил 18 (!) голов в 19 матчах.

И все же Швеция является однозначным фаворитом матча. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,3 (против 13 у Грузии). Но брать чистую победу хозяев не интересно. Мне больше по душе ставка, что мы с вами увидим голы в обоих таймах. Если Златан выйдет на поле с первых минут, то он сразу же захочет проявить себя (это в его стиле). А в том, что Грузия пропустит после перерыва (новая команда, не всегда лучшая физика) – я в этом не сомневаюсь.

Ставка: голы в обоих таймах за 1,79.