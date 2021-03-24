19:06 24 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9621
  • 100 RUB4.3904
  • USD3.3343
Поиск
Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин

Тотиносин прервал серию из пяти поражений подряд

© photo: AFP 2020 / BEHROUZ MEHRI
Спорт
Получить короткую ссылку
34 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210324/251260554/Totinosin-prerval-seriyu-iz-pyati-porazheniy-podryad.html

После победы над Тиётайрю Тотиносин немного улучшил свой баланс – теперь у грузинского сумоиста четыре победы при семи поражениях

ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал четвертую победу на весеннем Хару басё, проходящем в Токио, прервав серию из пяти поражений подряд.

В 11 соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, подмял под себя 11 маэгасиру Востока – Тиётайрю. Это была первая очная схватка спортсменов.

После победы над Тиётайрю Тотиносин немного улучшил свой баланс. Теперь у грузинского сумоиста четыре победы при семи поражениях. Для того, чтобы завершить турнир с положительным балансом, Горгадзе необходимо выиграть все четыре оставшиеся схватки.

Следующим соперником грузинского богатыря станет первый маэгасира Востока – Такарафудзи. Между собой сумоисты встречались 21 раз, и пока небольшой перевес (12:9) у Тотиносина.

Стоит также отметить, что Такарафудзи является одним из трех лидеров нынешнего Хару басё. На счету японского сумоиста всего два поражения при девяти победах.

Теги:
спорт, сумо, Леван Горгадзе

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на месте ЧП. Стрельба на территории супермаркета в Колорадо США
Убийство в супермаркете: 10 человек погибли от рук стрелка в США - фото
Кризис расколол общество: эксперт дал оценку политическим процессам в стране
"Кризис расколол общество": эксперт дал оценку политическим процессам в стране
Заплаты и занятость в Грузии - последние данные
Зарплаты и занятость в Грузии - последние данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться