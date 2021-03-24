Тотиносин прервал серию из пяти поражений подряд

После победы над Тиётайрю Тотиносин немного улучшил свой баланс – теперь у грузинского сумоиста четыре победы при семи поражениях

ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал четвертую победу на весеннем Хару басё, проходящем в Токио, прервав серию из пяти поражений подряд.

В 11 соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, подмял под себя 11 маэгасиру Востока – Тиётайрю. Это была первая очная схватка спортсменов.

После победы над Тиётайрю Тотиносин немного улучшил свой баланс. Теперь у грузинского сумоиста четыре победы при семи поражениях. Для того, чтобы завершить турнир с положительным балансом, Горгадзе необходимо выиграть все четыре оставшиеся схватки.

Следующим соперником грузинского богатыря станет первый маэгасира Востока – Такарафудзи. Между собой сумоисты встречались 21 раз, и пока небольшой перевес (12:9) у Тотиносина.

Стоит также отметить, что Такарафудзи является одним из трех лидеров нынешнего Хару басё. На счету японского сумоиста всего два поражения при девяти победах.