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Баскетбол. Евролига. Матч Олимпиакос - ЦСКА

ЦСКА – "Црвена Звезда": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

© photo: Sputnik / Mikhail Serbin
Спорт
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч Евролиги по баскетболу между клубами ЦСКА и "Црвена Звезда"

Регулярный чемпионат Евролиги вышел на финишную прямую. Большинству команд осталось провести на турнире по четыре матча, но у некоторых есть игра в запасе. Именно к последней категории относится ЦСКА. Вопрос с выходом в плей-офф Евролиги "армейцы" решили уже давно. Сейчас подопечные Итудиса на втором месте, и главная задача для московского клуба – сохранить место в первой четверке, чтобы в дальнейшем иметь преимущество своего паркета.

До прошлой недели выполнение этой задачи было под вопросом. Из шести последних матчей ЦСКА выиграл только в двух. В команде явно прослеживались упаднические настроения. Но выезд в Мадрид в гости к "Реалу" вернул "армейцам" былую уверенность. Гости уверенно победили 96:89, а американский дуэт ЦСКА – Уилл Клайберн/Майк Джеймс был неподражаем. На двоих они принесли своей команде 45 очков.

 

Баскетбол. Евролига. Матч Црвена Звезда — ЦСКА
© photo: Sputnik / Mikhail Serbin
Баскетбол. Евролига. Матч "Црвена Звезда" — ЦСКА

"Црвена Звезда" победила в двух последних матчах, обыграв "Химки" (92:81) и "Панатинаикос" (86:82). Но для белградского клуба это лишь слабое утешение в целом провального сезона. Сербская команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги и шансы выйти в плей-офф потеряла уже очень давно. Кстати, два последних успеха можно объяснить тем, что баскетболисты "Црвена Звезды" раскрепостились и играют в свое удовольствие.

Я фактически не сомневаюсь в том, что в предстоящей игре ЦСКА победит. Во-первых, в первом круге "армейцы" уступили 84:86 и полны решимости взять реванш; во-вторых, на своем паркете московский клуб проиграл четыре (!) встречи подряд – пора, наконец, порадовать своих болельщиков; в-третьих, как уже отмечалось выше, ЦСКА нужна победа с турнирной точки зрения. Но чистая победа "армейцев" оценивается смехотворным коэффициентом 1,11. Поэтому я предлагаю рассмотреть ставку на индивидуальный "тотал" хозяев. Если "Реалу" ЦСКА накидал 96 очков, то и с "Црвеной Звездой" должно получиться. Тем более, что гостям уже ничего не нужно – они будут играть в открытый баскетбол, в котором ЦСКА их переиграет.

Ставка: ЦСКА наберет больше 85.5 очков за 1,84.

Теги:
ЦСКА, баскетбол, Евролига

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