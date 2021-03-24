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Шведский нападающий "Краснодара" не сыграет против Грузии

© photo: Sputnik / Alexandr Wilf
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210324/251261701/Shvedskiy-napadayuschiy-Krasnodara-ne-sygraet-protiv-Gruzii.html

Капитан сборной Швеции на матч против Грузии отметил, что в команде соперника много техничных футболистов

ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. Сборная Швеции по футболу не сможет рассчитывать на ряд игроков в отборочном матче ЧМ-2022 против команды Грузии, который состоится 25 марта в Сольне. Об этом на пресс-конференции сказал наставник хозяев Янне Андерссон.

"Между отборочными играми перерыв всего два дня, поэтому мы будем проводить существенную ротацию состава. Я уже знаю, кто выйдет в стартовом составе против Грузии. У Маркуса Берга есть определенные проблемы со здоровьем, и в завтрашней игре он участия не примет так же, как Йоаким Нильссон и капитан команды Андреас Гранквист", – сказал наставник "сине-желтых".

Что касается капитана Швеции на матч против Грузии, то, как отметил Андерссон, на поле команду выведет еще один ветеран сборной – многоопытный Себастиан Ларссон. На протяжении всей своей карьеры 35-летний полузащитник выступал за клубы английской премьер-лиги и только в 2018 году перешел в шведский АИК.

Матч между сборными Грузии и Ирландии по футболу
© Sputnik / STRINGER
Швеция – Грузия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022

Именно Ларссон прокомментировал предстоящий матч против Грузии.

"В сборной Грузии много техничных футболистов, ориентированных на атаку. Однако этот стиль им пока не принес успеха – сборная не смогла пробиться на чемпионат Европы из Лиги наций УЕФА. Мы уважаем нашего соперника, но, в первую очередь, мы будем ориентироваться на принципы нашей игры", – сказал капитан сборной Швеции.

Сборные Грузии и Швеции никогда раньше не встречались между собой. Команды выступают в отборочной группе "В" вместе с Испанией, Грецией и Косово.

Матч в Сольне начнется в 23:45 по тбилисскому времени.

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