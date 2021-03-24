Грузинская фигуристка отобралась в произвольную программу на чемпионате мира

Во время выступления Урушадзе выполнила каскад – тройной флип + тройной тулуп, сольный двойной аксель и завершила программу непростым тройным лутцем

ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. Грузинская фигуристка Алина Урушадзе заняла 18 место по итогам короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме и отобралась в произвольную программу.

За свою короткую программу, которая была представлена под испанскую композицию "Asturias", 17-летняя Урушадзе получила от судей 59.89 балла (32.36 балла за технические элементы и 27.53 балла за компоненты программы).

Во время выступления Урушадзе выполнила каскад – тройной флип + тройной тулуп, сольный двойной аксель и завершила программу непростым тройным лутцем.

Лидирует после короткой программы россиянка Анна Щербакова (81 балл). На втором месте идет японка Рике Кихира (79.08), а замыкает тройку лидеров еще одна представительница России – Елизавета Туктамышева (78.86).

Произвольную программу фигуристки представят 26 марта.