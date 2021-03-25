Саньоль: сборная Грузии по футболу приехала в Швецию за победой

Сборная Грузии не хочет останавливать Ибрагимовича, ее желание – остановить всю борную Швеции, сказал тренер

ТБИЛИСИ, 25 мар – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль заявил, что у его подопечных есть амбиции достойно начать отборочный этап ЧМ-2022.

"Сборная Швеции более опытная команда, чем мы. За последние годы она много чего добилась. Но мы приехали сюда играть в свой футбол. У нас есть амбиции показать качественную игру и хорошо начать отборочный цикл", – заявил Саньоль на пресс-конференции перед матчем со сборной Швеции, который состоится в Сольне 25 марта пресс-служба ФФГ.

При этом он отметил, что сборной Грузии нужна победа в матче.

Будет ли ничья хорошим результатом? В таких случаях я всегда отвечаю: ничья – это не хороший результат, нам нужна победа. Я очень долго играл в Германии, и первое, чему там научился – на поле нужно выходить только за победой. Хотя, завтра нас ожидает встреча с очень серьезным и сильным соперником", – заявил Саньоль.

Он выразил уверенность, что несмотря на то, что в сборной много молодых футболистов, они сделают все для положительного результата.

Вполне естественно, что Саньоль затронул и тему самого звездного футболиста в составе сборной Швеции – Златана Ибрагимовича, который вернулся в национальную команду спустя пять лет.

"У Златана великолепная карьера. Он играл в топ-клубах, продолжает забивать много голов, входит в список сильнейших игроков мира. Как мы будем останавливать Златана? Футбол – это командная игра. У нас нет желания останавливать Златана, наше желание – остановить сборную Швеции", – сказал наставник сборной Грузии.

Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Швеции и Грузии пройдет в Сольне 25 марта и начнется в 23:45 по тбилисскому времени.