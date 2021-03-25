17:59 25 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9508
  • 100 RUB4.3935
  • USD3.3413
Поиск
Джаба Папинашвили

Сборная Грузии по дзюдо несет потери накануне турнира в Тбилиси

© Sputnik / STRINGER
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (204)
47 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210325/251268980/Sbornaya-Gruzii-po-dzyudo-neset-poteri-nakanune-turnira-v-Tbilisi.html

На турнире "Большой шлем" в Тбилиси в сборной Грузии будет не 36, а 32 дзюдоиста - 25 мужчин и семь женщин

ТБИЛИСИ, 25 мар – Sputnik. Шесть дзюдоистов сборной Грузии из-за травм не смогут принять участие в турнире из серии "Большой шлем", который пройдет в Тбилиси с 26 по 28 марта, сообщается на сайте федерации дзюдо Грузии.

В соревнованиях не примут участия: Джаба Папинашвили (-60 кг), Георгий Теташвили (-66 кг), Нугзар Таталашвили (-73 кг), Владимир Ахалкаци (-81 кг), Георгий Кавтарадзе (+100 кг), Тата Кипшидзе (-48 кг). Тренерский штаб национальной команды успел произвести только две замены. В категории до 73 кг выступит Алеко Мамиашвили, а в категории до 81 кг – Георгий Шеразадашвили.

Дзюдоист Варлам Липартелиани
photo: Georgian Judo Federation / FB
Капитан сборной Грузии по дзюдо не выступит на турнире в Тбилиси

Таким образом, на турнире "Большой шлем" в Тбилиси в сборной Грузии будет не 36, а 32 дзюдоиста (25 мужчин и семь женщин).

Стоит также отметить, что на домашнем турнире, по разным причинам, не выступит ряд ведущих дзюдоистов сборной Грузии. Это действующий чемпион мира Лухум Чхвимиани (-60 кг, травма), Лука Майсурадзе (-81 кг, ротация состава), Бека Гвиниашвили и Лаша Бекаури (оба -90 кг, ротация состава), Варлам Липартелиани (-100 кг, план индивидуальной подготовки), Гурам Тушишвили (+100 кг, план индивидуальной подготовки).

Турнир из серии "Большой шлем" пройдет в Тбилиси с 26 по 28 марта. В соревнованиях примут участие 494 дзюдоиста (270 мужчин и 224 женщины) из 81-й страны мира.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (204)
Теги:
Гран-При Тбилиси по дзюдо

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Люди на каяках на затопленной улице в Австралии
На лодке по улицам и спасение эму: фото наводнения в Австралии
В Грузию доставлена первая партия вакцины Pfizer - видео
Борьба с ковидом: в Грузию доставлена первая партия вакцины Pfizer – видео
Заплаты и занятость в Грузии - последние данные
Зарплаты и занятость в Грузии - последние данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться