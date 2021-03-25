Турнир "Большого шлема" по дзюдо в Тбилиси пройдет без зрителей

Решение о недопуске зрителей приняла Международная федерация дзюдо из-за того, что у некоторых представителей делегаций обнаружен коронавирус

ТБИЛИСИ, 25 мар – Sputnik. Турнир по дзюдо из серии "Большой шлем", который состоится в Тбилиси с 26 по 28 марта, пройдет без зрителей, говорится в сообщении Федерации дзюдо Грузии.

"Несмотря на наше большое желание провести первый в Тбилиси турнир из серии "Большой шлем" со зрителями, соревнования пройдут при пустых трибунах. Это вызвано тем, что у некоторых представителей делегаций обнаружен коронавирус. В связи с этим Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение провести тбилисский турнир без болельщиков", - сообщает грузинская федерация дзюдо.

При этом в сообщении отмечается, что всем болельщикам, которые уже успели приобрести билеты на турнир, деньги будут возвращены.

На домашнем турнире сборная Грузии будет представлена 32 дзюдоистами (25 мужчин и семь женщин).

Стоит также отметить, что в соревнованиях, по разным причинам, не выступит ряд ведущих дзюдоистов национальной команды Грузии. Это действующий чемпион мира Лухум Чхвимиани (-60 кг, травма), Лука Майсурадзе (-81 кг, ротация состава), Бека Гвиниашвили и Лаша Бекаури (оба -90 кг, ротация состава), Варлам Липартелиани (-100 кг, план индивидуальной подготовки), Гурам Тушишвили (+100 кг, план индивидуальной подготовки).

Турнир из серии "Большой шлем" пройдет в Тбилиси с 26 по 28 марта. В соревнованиях примут участие 494 дзюдоиста (270 мужчин и 224 женщины) из 81-й страны мира.