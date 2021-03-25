Тотиносин побеждает и сохраняет шанс на положительный баланс

Теперь на счету Тотиносина пять побед при семи поражениях, и ему необходимо выиграть три оставшихся поединка на Хару басё, чтобы выйти в положительный баланс

ТБИЛИСИ, 25 мар – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал пятую победу на весеннем Хару басё, проходящем в Токио.

В напряженном поединке, который продолжался больше минуты, что для сумо большая редкость, Тотиносин победил одного из лидеров турнира – Такарафудзи. Первого маэгасиру Востока грузинский сумоист победил благодаря броску-ситатэнагэ с правой руки. В очном противостоянии двух спортсменов счет стал 13:9 в пользу Тотиносина.

Благодаря победе над Такарафудзи, Горгадзе немного улучшил свой баланс на текущем турнире. Теперь на счету Тотиносина пять побед при семи поражениях. Если грузинский богатырь сумеет выиграть три оставшихся поединка на Хару басё, то выйдет в положительный баланс.

В 13 соревновательный день турнира Тотиносину предстоит встретиться с пятым маэгасирой Востока – Кирибаямой. Счет личных встреч 2:1 в пользу грузина.

За три дня до завершения Хару басё турнирную таблицу возглавляют сразу три спортсмена: Такаясу, Такарафудзи и Оносё. У каждого из них по два поражения и 10 побед.