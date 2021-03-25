"Химки" - "Зенит": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч Евролиги по баскетболу между клубами "Химки" и "Зенит"

В паре "Химки" - "Зенит" все предельно понятно. Питерский клуб, имея одну игру в запасе, замыкает первую восьмерку и ведет серьезную борьбу с несколькими клубами за выход в плей-офф Евролиги. "Химки" же замыкают турнирную таблицу, проиграв на турнире 26 (!) из 29 матчей.

В последней игре против "Басконии" в середине четвертой четверти "Зенит" имел преимущество +14 очков, но непостижимым образом питерский клуб умудрился проиграть 75:79. Уверен, подобного в матче с "Химками" не произойдет. Другое дело, что на победу подопечных Паскуаля предлагают смешной коэффициент 1,2. Рассмотрим другие варианты.

© photo: Sputnik / Grigoriy Sisoev Баскетбол. Евролига. Матч "Химки" - "Баскония"

Средняя результативность "Зенита" составляет 76,5 очка за матч. В свою очередь "Химки", имеющие самую слабую оборону на турнире, в среднем за игру получают в свое кольцо 90 очков. Думаю, наиболее приемлемый вариант для ставки нужно искать в этом направлении.

"Зенит" проиграл четыре из последних пяти встреч. С такими показателями питерцы рискуют оказаться за бортом плей-офф. Для того чтобы вернуть себе уверенность, им необходимо не просто обыгрывать "Химки", но делать это уверенно, чтобы вновь поверить в свои силы. "Химки", хоть и играют на своем паркете, вряд ли станут сильно сопротивляться – у команды уже нет никакой мотивации. Предположу, что гостям вполне под силу набрать в предстоящей игре минимум 85 очков.

Ставка: "Зенит" наберет в матче больше 84.5 очка за 1,67.