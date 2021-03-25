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Морис Квителашвили (Грузия)

Грузинский фигурист вышел в финал на чемпионате мира в Стокгольме

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Спорт
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Темы:
Успехи грузинских фигуристов в мире (33)
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Во время исполнения короткой программы Квителашвили допустил много ошибок и получил от судей 74.66 балла

ТБИЛИСИ, 25 мар – Sputnik. Грузинский фигурист Морис Квителашвили занял 21 место по итогам короткой программы и отобрался в финальную часть чемпионата мира, проходящего в эти дни в Стокгольме.

Во время исполнения короткой программы Квителашвили допустил много ошибок и получил от судей 74.66 балла (37.63 за технические элементы и 37.03 за компоненты программы). Это достаточно низкие оценки для грузинского фигуриста, так как лучший результат Квителашвили в короткой программе – 89.94 балла.

Алина Урушадзе (Грузия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания
© photo: Sputnik / Alexandr Wilf
Грузинская фигуристка отобралась в произвольную программу на чемпионате мира

Несмотря на неудачное выступление, Квителашвили отобрался в произвольную программу, так как туда проходили 24 спортсмена из 33.

Что касается лидера, то после короткой программы на первом месте японец Юдзуру Ханю (106.98 балла). На второй позиции еще один представитель страны "восходящего Солнца" - Юма Кагияма (100.96). Замыкает тройку лидеров представитель США Нэйтан Чен (98.85).

Чемпион мира по фигурному катанию среди мужчин определится 27 марта.

Темы:
Успехи грузинских фигуристов в мире (33)
Теги:
Морис Квителашвили, Грузия

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