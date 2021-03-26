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Сборная Грузии по футболу во время матча с командой Дании

Сборная Грузии с минимальным счетом уступила Швеции в отборочном матче ЧМ-2022

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Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу (207)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210326/251273746/Sbornaya-Gruzii-s-minimalnym-schetom-ustupila-Shvetsii-v-otborochnom-matche-ChM-2022.html

Следующий отборочный матч ЧМ-2022 сборная Грузии проведет в воскресенье, 28 марта в Тбилиси против Испании

ТБИЛИСИ, 25 мар – Sputnik. Сборная Грузии по футболу уступила на выезде в Сольне команде Швеции 0:1 в отборочном матче ЧМ-2022 года.

Единственный гол во встрече на 35 минуте забил нападающий "Краснодара" Виктор Клаэссон, который воспользовался голевой передачей 39-летнего Златана Ибрагимовича, вернувшегося в национальную сборную спустя пять лет.

Болельщики у стадиона Динамо Арена перед началом матча
© Sputnik / Alex Shlamov
Как болельщику попасть на матч сборных Грузии и Испании по футболу?

Под занавес встречи сборная Грузии имела великолепный шанс сравнять счет, но с непростым ударом Левана Шенгелия справился голкипер хозяев Кристоффер Нордфельдт.

Победив сборную Грузии, Швеция возглавила отборочную группу "В", так как в параллельном матче Испания у себя дома не смогла обыграть Грецию, сыграв вничью 1:1.

Следующий отборочный матч ЧМ-2022 сборная Грузии проведет 28 марта в Тбилиси против Испании. Игра начнется в 20:00 по местному времени.

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Темы:
Сборная Грузии по футболу (207)
Теги:
Швеция, Сборная Грузии по футболу, футбол

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