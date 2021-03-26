Вилли Саньоль: мы пошли на риск, но шведы победили заслуженно

ТБИЛИСИ, 26 мар – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль заявил, что он гордится своими подопечными, несмотря на поражение от Швеции 0:1 в первом отборочном матче ЧМ-2022, сообщает Федерация футбола Грузии (ФФГ).

"Обе команды имели шанс на успех, но шведы были лучше, потому что смогли забить. Тем не менее я горжусь своими подопечными – они отдали все силы на поле. У нас в составе было много молодых футболистов. Это был определенный риск, но наш соперник победил заслуженно. Для нас это была встреча, на основе которой может делать акцент в будущем. Сейчас мы уже думаем о предстоящей непростой игре против Испании в Тбилиси", – сказал Саньоль на пресс-конференции.

photo: Georgian Football Federation / FB Вилли Саньоль и Гурам Кашия на матче между сборными Грузии и Швеции

О молодых футболистах высказался и вице-капитан сборной Грузии Гурам Кашия.

"Хочу поздравить всех футболистов, которые впервые в своей карьере вышли на поле в майке национальной сборной. Считаю, что они сыграли очень хорошо и привнесли в команду новую энергию. Если говорить о результате матча, то итог обидный. Мы должны были брать хотя бы одно очко, так как создали для этого достаточно моментов", – отметил он.

Сборная Швеции обыграла Грузию 1:0 благодаря голу на 35 минуте. Его автором стал нападающий "Краснодара" Виктор Клаэссон, который воспользовался голевой передачей 39-летнего Златана Ибрагимовича, вернувшегося в национальную сборную спустя пять лет.

photo: Georgian Football Federation Сборная Грузии и Швеции в первом отборочном матче ЧМ-2022

Победив сборную Грузии, Швеция возглавила отборочную группу "В", так как в параллельном матче Испания у себя дома не смогла обыграть Грецию, сыграв вничью 1:1. Сборная Косово, также выступающая в группе "В", в первом туре не играла.

Следующий отборочный матч ЧМ-2022 сборная Грузии проведет 28 марта в Тбилиси против Испании. Игра начнется в 20:00 по местному времени.