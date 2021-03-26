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Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия во время отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Грузии и Швеции

В матче против Швеции Хвичу Кварацхелия заменили из-за травмы

photo: Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210326/251277794/V-matche-protiv-Shvetsii-Khvichu-Kvaratskheliya-zamenili-iz-za-travmy.html

В первом тайме матча против Швеции, Кварацхелия был одним из лучших на поле в составе сборной Грузии

ТБИЛИСИ, 26 мар – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия не вышел на второй тайм отборочного матча ЧМ-2022 против Швеции (0:1) из-за травмы, сообщает Федерация футбола Грузии (ФФГ).

"Из-за полученной в первом тайме травмы Кварацхелия не смог продолжить игру после перерыва. Вилли Саньоль сделал вынужденную замену – вместо Кварацхелия на поле вышел Отар Китеишвили", – говорится в сообщении.

О степени серьезности повреждения Кварацхелия пока нет никакой информации. Также неизвестно, сможет ли грузинский полузащитник выйти на поле во втором отборочном матче ЧМ-2022 против Испании, который состоится в Тбилиси 28 марта.

Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия во время отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Грузии и Швеции
photo: Georgian Football Federation / FB
Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия во время отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Грузии и Швеции

В первом тайме матча против Швеции, Кварацхелия был одним из лучших на поле в составе сборной Грузии. Еще при счете 0:0 полузащитник "Рубина" имел отличную возможность вывести свою команду вперед, но с его ударом справился голкипер хозяев Кристоффер Нордфельдт.

Сборная Грузии по футболу во время матча с командой Дании
© Sputnik / STRINGER
Сборная Грузии с минимальным счетом уступила Швеции в отборочном матче ЧМ-2022

Сборная Швеции обыграла Грузию 1:0 благодаря голу на 35 минуте. Его автором стал нападающий "Краснодара" Виктор Клаэссон, который воспользовался голевой передачей 39-летнего Златана Ибрагимовича, вернувшегося в национальную сборную спустя пять лет.

Победив сборную Грузии, Швеция возглавила отборочную группу "В", так как в параллельном матче Испания у себя дома не смогла обыграть Грецию, сыграв вничью 1:1. Сборная Косово, также выступающая в группе "В", в первом туре не играла.

Следующий отборочный матч ЧМ-2022 сборная Грузии проведет 28 марта в Тбилиси против Испании. Игра начнется в 20:00 по местному времени.

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