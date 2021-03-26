Назван состав сборной Грузии по регби на матч с Румынией

Встреча между сборными Грузии и Румынии состоится 28 марта в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи и начнется в 15:00 по местному времени

ТБИЛИСИ, 26 мар – Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по регби определился с составом команды, которая 28 марта примет в Тбилиси Румынию в рамках четвертого тура Кубка европейских наций, говорится в сообщении Союза регби Грузии.

По сравнению с прошлым матчем, в котором Грузия обыграла Россию (23:6), главный тренер "Лелос" Леван Маисашвили произвел три замены. Место получившего небольшую травму Давида Ниниашвили займет опытный Лаша Хмаладзе. Еще две замены в "схватке" обусловлены ротацией состава. Вместо Георгия Чкоидзе в основе выйдет Шалва Мамукашвили, а Георгия Тхилаишвили заменит поправившийся Бека Сагинадзе.

Состав сборной Грузии на матч против Румынии:

Беки: Гела Апрасидзе ("Монпелье", Франция), Тедо Абжандадзе ("Брив", Франция), Сандро Тодуа ("Батуми", Грузия), Мераб Шарикадзе (капитан, без клуба), Георгий Квеселадзе ("Глостер", Англия), Акаки Табуцадзе ("Лело Сарацинс", Грузия), Лаша Хмаладзе ("Батуми", Грузия).

Схватка: Бека Гигашвили ("Тулон", Франция), Шалва Мамукашвили (без клуба), Георгий Меликидзе ("Стад Франсе", Франция), Лаша Джаяни ("Уоспс", Англия), Давид Гигаури ("Тарб", Франция), Михаил Гачечиладзе ("Енисей-СТМ", Россия), Бека Сагинадзе ("Орийак", Франция), Торнике Джалагония ("Биарицц", Франция).

photo : courtesy of Georgian Rugby Union Тренировка сборной Грузии по регби

"Последняя неделя у нас получилась очень загруженной, в постоянных переездах. Мы предоставили игрокам полноценный отдых, после чего провели три насыщенные тренировки. К сожалению, в команде есть потери. Снова не сыграет Васил Лобжанидзе, небольшие повреждения у Давида Ниниашвили и Мириана Модебадзе. В строй вернулся Сагинадзе, что очень радует. Можно сказать, что на данном этапе мы выставляем на игру лучший состав", - приводит слова Маисашвили пресс-служба Союза регби Грузии.

photo : courtesy of Georgian Rugby Union Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили

Несколько слов наставник "Лелос" сказал и о сборной Румынии.

"Если сборная Румынии сможет навязать свою игру, то у нас могут возникнуть определенные проблемы. Но если встреча будет проходить по нашему сценарию, не думаю, что игра для нас получится тяжелой. В этом и есть ключ к успеху", - отметил Маисашвили.

Не обошел стороной Маисашвили и болельщиков, которые, спустя долгое время, смогут посетить встречу.

"Присутствие на трибунах болельщиков очень важный для нас фактор. Я уже неоднократно говорил, но подчеркну еще раз – болельщики на трибунах украшают игру. Особенно у нас. Болельщики – это 16 игрок. Их поддержку ощущает каждый игрок на поле. После продолжительной паузы у нас появилась возможность сыграть не при пустых трибунах, и мы обещаем – пришедшие на стадион не будут разочарованы", - сказал главный тренер "Лелос".

photo: Georgian Rugby / FB Сборная Грузии по регби

Сборная Грузии выиграла все три матча в нынешнем Кубке европейских наций и уверенно возглавляет турнирную таблицу с 14 очками. Румыния располагается на втором месте с 9 баллами. В случае победы в предстоящей встрече сборная Грузии досрочно станет победителем турнира, а также квалифицируется на чемпионат мира 2023 года.

Соперники встречались между собой 24 раза. 14 встреч завершились в пользу "Лелос", 9 раз успех праздновали "Дубы". Еще один матч завершился вничью.

Встреча между сборными Грузии и Румынии состоится 28 марта в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи и начнется в 15:00 по местному времени. Матч, впервые с начала пандемии COVID-19, смогут посетить болельщики – порядка 7,5 тысячи, что составляет 30 процентов от общей вместительности стадиона.