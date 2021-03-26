Хорватия – Кипр: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Обе сборные стали авторами сенсаций в первый игровой день в отборочной группе "Н". Правда, сенсации получились разнополюсными. Хорватия более чем неожиданно проиграла на выезде Словении 0:1, а киприоты на своем поле сумели сдержать натиск Словакии, сыграв вничью 0:0. Все эти результаты сыграли на руку сборной России, которая, обыграв Мальту (3:1), возглавила группу.

На игру против Словении Златко Далич выставил сильнейший состав – Перишич, Модрич, Влашич, Крамарич и так далее. Но все усилия вице-чемпионов мира свели на нет два игрока Словении – голкипер Ян Облак ("Атлетико" Мадрид) и защитник "Сочи" Миха Мевля. Оба провели просто выдающийся матч.

Понятно, что такое начало отборочного цикла совершенно не входило в планы хорватской команды, которая изначально считалась фаворитом группы. Теперь, в срочном порядке, придется наверстывать упущенное. Сборной Кипра можно только посочувствовать. Думаю, она попадет под хозяйский "каток" в предстоящей игре.

© photo: Sputnik / Alexander Wilf Футбол. Отборочный матч Евро-2020. Кипр - Россия

Киприоты очень неплохо смотрелись в матче против крепкой Словакии. Подопечные Костеноглу отдали инициативу сопернику (40% владения мячом против 60%), но при этом нанесли больше ударов в створ ворот. Учитывая, что семь из последних 10 матчей Кипр проиграл, ничья со Словенией это просто отличный результат.

Но продолжения сказки в Риеке не будет. Хорваты безоговорочные фавориты матча. На их победу предлагается коэффициент 1,16, который мы не будем даже рассматривать. Мне больше нравится вариант, при котором "шашечные" сумеют забить в каждом из таймов. Вряд ли Хорватия, особенно после поражения от Словении, станет играть с гостями в кошки-мышки. Думаю, Модрич и компания с первых минут обозначат свое преимущество и на перерыв уйдут, ведя в счете. Во втором тайме хозяева сыграют на классе и забьют еще как минимум один гол.

Ставка: Хорватия забьет в каждом тайме за 1,72.