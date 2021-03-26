21:17 26 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9545
  • 100 RUB4.4086
  • USD3.3473
Поиск
Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин

Грузинский сумоист продолжает удивлять – у Тотиносина третья победа подряд

photo: Caucasus University / FB
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (207)
21 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210326/251282353/Gruzinskiy-sumoist-prodolzhaet-udivlyat--u-Totinosina-tretya-pobeda-podryad.html

На счету грузинского сумоиста шесть побед при семи поражениях, и ему надо выиграть два оставшихся поединка на Хару басё

ТБИЛИСИ, 26 мар – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал шестую победу (третью подряд) на весеннем турнире Хару басё, проходящем в Токио.

В 13 соревновательный день Тотиносин победил четвертого маэгасиру Востока – Кирибаяму. Применив татиай-хэнка, грузинский богатырь захватил маваси Кирибаямы левой кистью поверх правой руки и одолел монгольского спортсмена силовым теснением. Счет в очном противостоянии соперников стал 3:1 в пользу Горгадзе.

Благодаря победе над Кирибаямой, Тотиносин улучшил свой баланс на текущем турнире. Теперь на счету грузинского сумоиста шесть побед при семи поражениях. Если Тотиносин сумеет выиграть два оставшихся поединка на Хару басё, то завершит соревнования с положительным балансом.

В предпоследний день турнира Тотиносин встретится с 15 маэгасирой Запада – Хидэноуми. Предстоящий поединок станет первым для соперников в очном противостоянии.

За два дня до завершения турнира единоличным лидером Хару басё является первый маэгасира Востока – Такарафудзи. На счету японского сумоиста 11 побед при двух поражениях.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (207)
Теги:
Леван Горгадзе, Япония, сумо, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Доставка в Грузию первой партии вакцины Pfizer 25 марта 2021 года
Вакцинация продолжается: первую партию Pfizer доставили в Грузию - фото
Запад начал новую войну против России. Какие цели он преследует?
Запад начал новую войну против России. Какие цели он преследует?
Пандемия коронавируса COVID-19 в Грузии отразилась практически на всех сферах жизни, и в первую очередь на экономике
Инвестиции в Грузию - главное
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться