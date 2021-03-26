Грузинский сумоист продолжает удивлять – у Тотиносина третья победа подряд

На счету грузинского сумоиста шесть побед при семи поражениях, и ему надо выиграть два оставшихся поединка на Хару басё

ТБИЛИСИ, 26 мар – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал шестую победу (третью подряд) на весеннем турнире Хару басё, проходящем в Токио.

В 13 соревновательный день Тотиносин победил четвертого маэгасиру Востока – Кирибаяму. Применив татиай-хэнка, грузинский богатырь захватил маваси Кирибаямы левой кистью поверх правой руки и одолел монгольского спортсмена силовым теснением. Счет в очном противостоянии соперников стал 3:1 в пользу Горгадзе.

Благодаря победе над Кирибаямой, Тотиносин улучшил свой баланс на текущем турнире. Теперь на счету грузинского сумоиста шесть побед при семи поражениях. Если Тотиносин сумеет выиграть два оставшихся поединка на Хару басё, то завершит соревнования с положительным балансом.

В предпоследний день турнира Тотиносин встретится с 15 маэгасирой Запада – Хидэноуми. Предстоящий поединок станет первым для соперников в очном противостоянии.

За два дня до завершения турнира единоличным лидером Хару басё является первый маэгасира Востока – Такарафудзи. На счету японского сумоиста 11 побед при двух поражениях.