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Международный чемпионат по дзюдо Большой шлем . Женщины

Сборная Грузии по дзюдо начала домашний турнир с трех медалей

© Sputnik / STRINGER
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (208)
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В тбилисском турнире "Большого шлема" принимают участие 464 дзюдоиста (253 мужчины и 211 женщин) из 80 стран мира

ТБИЛИСИ, 26 мар – Sputnik. Грузинские дзюдоисты завоевали три медали на стартовавшем в Тбилиси турнире из серии "Большой шлем".

На высшую ступень пьедестала почета поднялся Темур Нозадзе. В финале соревнований в весовой категории до 60 кг Нозадзе победил Кемрана Нуриллаева из Узбекистана.

Международный чемпионат по дзюдо Большой шлем
© Sputnik / STRINGER
Международный чемпионат по дзюдо "Большой шлем ". Мужчины

Для Нозадзе это первое золото на турнирах "Большого шлема". Ранее грузинский дзюдоист дважды становился серебряным призером – в Тель-Авиве (2021) и Баку (2019).

"Я очень счастлив сегодня. Эта победа стала результатом упорного труда. Это моя первая победа на "Большом шлеме", и я не собираюсь останавливаться на достигнутом", - приводит слова Нозадзе пресс-служба федерации дзюдо Грузии.

Финал Гран-при по дзюдо. Мужчины
© Sputnik / STRINGER
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Вице-чемпионами "Большого шлема" стали Важа Маргвелашвили (-66 кг) и Этери Липартелиани (-57 кг). Маргвелашвили в решающей схватке уступил Сардору Нуриллаеву (Узбекистан), а Липартелиани не смогла справиться с Норой Гьяковой из Косово.

Стоит отметить, что Липартелиани впервые в истории завоевала для Грузии серебро на турнире из серии "Большой шлем".

В первый день турнира хозяева имели шанс завоевать еще две медали, но уступили в поединках за третье место. Баграт Ниниашвили (-66 кг) проиграл Кхерлену Ганболду (Монголия), а Татьяна Левицка-Шуквани (-52 кг) представительнице Венгрии – Реке Пупп.

Во второй день турнира, 27 марта, сборную Грузии представят девять дзюдоистов: Фридон Гигани, Лаша Шавдатуашвили, Торнике Гвичиани (все -73 кг), Тато Григалашвили, Георгий Шеразадишвили, Дмитрий Гочилаидзе, Гига Гигаури (все -81 кг), Индира Силагадзе (-63 кг) и Мариам Чантурия (-70 кг).

В тбилисском турнире принимают участие 464 дзюдоиста (253 мужчины и 211 женщин) из 80 стран мира.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (208)
Теги:
Федерация дзюдо Грузии, Гран-При по дзюдо, Грузия

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