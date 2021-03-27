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Футбол. ЧМ-2018. Матч Сербия - Швейцария

Сербия - Португалия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1053)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210327/251282055/Serbiya--Portugaliya-prognoz-na-otborochnyy-match-ChM-2022-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Сербии и Португалии

В первом же туре отборочного цикла ЧМ-2022 сборные Сербии и Португалии обозначили свое превосходство в группе "А". Сербы у себя дома в непростом матче победила Ирландию 3:2, а Португалия, тоже дома, скромно обыграла Азербайджан 1:0.

Сербия никогда в своей истории не проигрывала Ирландии. Не уступили "белые орлы" и на сей раз. Пропустив первыми, подопечные Драгана Стойковича, усилиями Влаховича и Митровича сделали счет 3:1. Лишь в самой концовке встречи хозяева позволили огрызнуться ирландцам – отставание до минимума сократил Коллинз. Сербам очень нужна была эта победа, потому что в предыдущих семи встречах они выиграли лишь раз – разгромили Россию 5:0 в Лиге наций УЕФА.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Португалия-Иран. Криштиану Роналду
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
Футбол. ЧМ-2018. Матч Португалия-Иран. Криштиану Роналду

Что касается Португалии, то матч против Азербайджана получился очень забавным. Хозяева 68 процентов времени владели мячом, подали 10 угловых, нанесли 15 (!) ударов в створ ворот, но сами забить не смогли! Единственным точным ударом во встрече отметился защитник гостей Максим Медведев, забив в свои ворота. Как я и предполагал в своем прогнозе на эту встречу – "команда избранных" добыла победу в экономрежиме, не тратя понапрасну силы.

Играть в полноги в Белграде не получится. Если Ирландии Сербия никогда не проигрывала, то у Португалии "белые орлы" никогда не выигрывали – четыре ничьи и два поражения. Нет никаких сомнений в том, что хозяева хотят изменить эту неприятную для себя статистику. Другой вопрос – смогут ли? Думаю, у португальцев настрой в предстоящем матче кардинальным образом будет отличаться от игры с Азербайджаном. Команда, занявшая в группе первое место, получает прямую путевку на ЧМ. Как мне кажется, главная задача подопечных Сантуша – не проиграть в Белграде, чтобы потом не пришлось принимать во внимание результаты очных встреч. Поэтому предположу, что Португалия в очередной раз не проиграет Сербии, а если и выиграет, то максимум в один мяч.

Ставка: победа Португалии в один мяч или ничья за 1,89.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1053)
Теги:
Португалия, Сербия, прогноз на футбольный матч, футбол

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