01:04 27 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9733
  • 100 RUB4.4366
  • USD3.3718
Поиск
Теннисист Николоз Басилашвили

Николоз Басилашвили завершил выступление на турнире в Майами

© AFP / GREG WOOD
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (85)
15 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/01/251040009.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210327/251283522/Nikoloz-Basilashvili-zavershil-vystuplenie-na-turnire-v-Mayami.html

Несмотря на поражение, Басилашвили заработал 25 рейтинговых очков и пополнил свой банковский счет на 16 тысяч долларов

ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилавшили (38 номер в рейтинге АТР), завершил свое выступление на турнире из серии "Мастерс" в Майами.

Во втором круге Басилашвили в трех сетах – 3:6, 6:4, 4:6 проиграл Микаэлю Имеру (95) из Швеции. Матч продолжался два с четвертью часа.

Теннисист Николоз Басилашвили
© AFP / WILLIAM WEST
Грузинский теннисист опустился на две позиции в рейтинге АТР

Стоит отметить, что встреча изобиловала ошибками со стороны обоих теннисистов. В общей сложности Басилашвили проиграл семь своих подач, а Имер – шесть.

Несмотря на поражение, Басилашвили заработал 25 рейтинговых очков и пополнил свой банковский счет на 16 тысяч долларов США.

Призовой фонд "Мастерса" в Майами составляет 4,3 миллиона долларов, а действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер.

Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (85)
Теги:
Николоз Басилашвили, теннис

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Доставка в Грузию первой партии вакцины Pfizer 25 марта 2021 года
Вакцинация продолжается: первую партию Pfizer доставили в Грузию - фото
Запад начал новую войну против России. Какие цели он преследует?
Запад начал новую войну против России. Какие цели он преследует?
Пандемия коронавируса COVID-19 в Грузии отразилась практически на всех сферах жизни, и в первую очередь на экономике
Инвестиции в Грузию - главное
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться