Николоз Басилашвили завершил выступление на турнире в Майами

Несмотря на поражение, Басилашвили заработал 25 рейтинговых очков и пополнил свой банковский счет на 16 тысяч долларов

ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилавшили (38 номер в рейтинге АТР), завершил свое выступление на турнире из серии "Мастерс" в Майами.

Во втором круге Басилашвили в трех сетах – 3:6, 6:4, 4:6 проиграл Микаэлю Имеру (95) из Швеции. Матч продолжался два с четвертью часа.

Стоит отметить, что встреча изобиловала ошибками со стороны обоих теннисистов. В общей сложности Басилашвили проиграл семь своих подач, а Имер – шесть.

Несмотря на поражение, Басилашвили заработал 25 рейтинговых очков и пополнил свой банковский счет на 16 тысяч долларов США.

Призовой фонд "Мастерса" в Майами составляет 4,3 миллиона долларов, а действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер.