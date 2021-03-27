Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий Микаутадзе получил травму

Двадцатилетний Микаутадзе дебютировал за сборную Грузии в отборочном матче ЧМ-2022 против Швеции

ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Нападающий сборной Грузии по футболу Жорж (Георгий) Микаутадзе получил повреждение и не сможет принять участия в отборочных матчах ЧМ-2022 против Испании (28 марта) и Греции (31 марта). Об этом форвард написал в соцсетях.

"Приветствую всех. К сожалению, у меня не очень хорошие новости для моих преданных поклонников. Я получил травму и поэтому не смогу помочь сборной Грузии в двух ближайших матчах отбора. Но я очень рад своему дебюту в составе национальной команды Грузии. Большое спасибо федерации и всем игрокам. Но это не конец! Мы еще встретимся", – написал Микаутадзе в своем Instagram.

Двадцатилетний Микаутадзе дебютировал за сборную Грузии в отборочном матче ЧМ-2022 против Швеции (0:1). Нападающий вышел на поле на 84 минуте, заменив Георгия Квилитая.

Микаутадзе родился во Франции и является гражданином этой страны. В середине марта нападающий получил грузинское гражданство и вызов в сборную Грузии. Микаутадзе – воспитанник футбольной академии "Лиона". Сейчас форвард выступает за клуб второй бельгийской лиги – "Серен".

Сборная Грузии выступает в отборочной группе "В" ЧМ-2022 вместе с командами Испании, Швеции, Греции и Косово.