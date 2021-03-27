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Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин

И снова победа – Тотиносину остался один шаг до положительного баланса

© photo: AFP 2020 / BEHROUZ MEHRI
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210327/251286285/I-snova-pobeda--Totinosinu-ostalsya-odin-shag-do-polozhitelnogo-balansa.html

Благодаря победе Тотиносин сравнял баланс побед и поражений на текущем турнире – теперь на его счету семь побед при семи поражениях

ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал седьмую победу (четвертую подряд), на весеннем турнире Хару басё в Токио.

В предпоследний день соревнований Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, силовым теснением одолел 15 маэгасиру Запада – Хидэноуми. Этот поединок стал первым в очном противостоянии двух спортсменов.

Благодаря победе над Хидэноуми Тотиносин сравнял баланс побед и поражений на текущем турнире. Теперь на счету Горгадзе семь побед при семи поражениях.

Для того, чтобы завершить Хару басё с положительным балансом и улучшить свои позиции в рейтинге, в заключительный день турнира Тотиносину необходимо победить очень непростого соперника – сэкивакэ Таканосё. Спортсмены встречались между собой три раза и пока счет 2:1 в пользу японского сумоиста.

Перед заключительным днем турнира за победу в Кубке Императора борются два сумоиста – Тэрунофудзи и Такарафудзи, у каждого из которых по три поражения и 11 побед.

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Теги:
сумо, Леван Горгадзе

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