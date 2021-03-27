Главный тренер сборной Грузии: мы серьезно настроены на матч против Испании

Вратарь сборной отметил важность того, что на стадион смогут прийти болельщики, и заверил, что команда сделает все возможное, чтобы доставить им позитивные эмоции

ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль прокомментировал поражение сборной Швеции в отборочном матче Чемпионата мира 2022 года и рассказал о подготовке к игре против Испании.

Саньоль успокоил всех болельщиков грузинской команды, сказав, что Хвича Кварацхелия здоров и выйдет на поле в матче против Испании.

"В первом тайме матча против Швеции Кварацхелия почувствовал сильную головную боль, и в перерыве я принял решение заменить его. Сейчас с ним все в порядке, и завтра он обязательно выйдет на поле", – отметил тренер.

photo: Georgian Football Federation / FB Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия во время отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Грузии и Швеции

Высказался Саньоль и о первой игре против Швеции, в которой Грузия уступила 0:1.

"Первый тайм матча против Швеции получился сложным, но после перерыва игроки показали очень качественный футбол. Это относится и к линии защиты, и к линии нападения, и к игровой дисциплине в целом. Надеюсь, что и в будущем мы будем придерживаться этого стиля", – добавил он.

Что касается предстоящей игры с Испанией, то, по словам Саньоля, все игроки настроены на матч самым серьезным образом и полностью выкладываются на тренировках.

© Sputnik / Alex Shlamov Вратарь Георгий Лория

В аналогичном ключе высказался и голкипер сборной Грузии Георгий Лория.

"Для меня нет разделения на сильных и слабых соперников. Каждый матч важен, и на каждый матч я выхожу с должным психологическим настроем. Может быть, к Испании это относится в большей степени, потому что это одна из сильнейших сборных. В любом случае – я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь команде", – сказал он.

Лория не оставил в стороне и тот факт, что на игру против Испании впервые за долгое время будут допущены болельщики.

© Sputnik / Alex Shlamov Тренировка сборной Грузии по футболу перед матчем с командой Испании

"Очень важно, что завтра на стадион смогут прийти болельщики. Последний раз это было осенью 2019 года. Так что мы все рады их приходу. Могу заверить – сделаем все возможное, чтобы доставить им позитивные эмоции", – подчеркнул голкипер сборной Грузии.

В первом туре отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Грузии на выезде проиграла Швеции (0:1), а испанцы у себя на поле не смогли обыграть Грецию (1:1). Таким образом, на данный момент отборочную группу "В" возглавляет команда Швеции.

Матч между сборными Грузии и Испании пройдет 28 марта в Тбилиси на "Динамо арене". Начало встречи в 20:00 по местному времени.

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