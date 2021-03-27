Главный тренер сборной Грузии: мы серьезно настроены на матч против Испании

ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль прокомментировал поражение сборной Швеции в отборочном матче Чемпионата мира 2022 года и рассказал о подготовке к игре против Испании.
Саньоль успокоил всех болельщиков грузинской команды, сказав, что Хвича Кварацхелия здоров и выйдет на поле в матче против Испании.
"В первом тайме матча против Швеции Кварацхелия почувствовал сильную головную боль, и в перерыве я принял решение заменить его. Сейчас с ним все в порядке, и завтра он обязательно выйдет на поле", – отметил тренер.
Высказался Саньоль и о первой игре против Швеции, в которой Грузия уступила 0:1.
"Первый тайм матча против Швеции получился сложным, но после перерыва игроки показали очень качественный футбол. Это относится и к линии защиты, и к линии нападения, и к игровой дисциплине в целом. Надеюсь, что и в будущем мы будем придерживаться этого стиля", – добавил он.
Что касается предстоящей игры с Испанией, то, по словам Саньоля, все игроки настроены на матч самым серьезным образом и полностью выкладываются на тренировках.
В аналогичном ключе высказался и голкипер сборной Грузии Георгий Лория.
"Для меня нет разделения на сильных и слабых соперников. Каждый матч важен, и на каждый матч я выхожу с должным психологическим настроем. Может быть, к Испании это относится в большей степени, потому что это одна из сильнейших сборных. В любом случае – я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь команде", – сказал он.
Лория не оставил в стороне и тот факт, что на игру против Испании впервые за долгое время будут допущены болельщики.
"Очень важно, что завтра на стадион смогут прийти болельщики. Последний раз это было осенью 2019 года. Так что мы все рады их приходу. Могу заверить – сделаем все возможное, чтобы доставить им позитивные эмоции", – подчеркнул голкипер сборной Грузии.
В первом туре отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Грузии на выезде проиграла Швеции (0:1), а испанцы у себя на поле не смогли обыграть Грецию (1:1). Таким образом, на данный момент отборочную группу "В" возглавляет команда Швеции.
Матч между сборными Грузии и Испании пройдет 28 марта в Тбилиси на "Динамо арене". Начало встречи в 20:00 по местному времени.
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