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Большой шлем по дзюдо - Лаша Шавдатуашвили на татами

Грузинские дзюдоисты завоевали три бронзы во второй день турнира в Тбилиси

© Sputnik / STRINGER
Спорт
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Sputnik Грузия
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После двух дней "Большого шлема" в активе сборной Грузии шесть медалей: одна золотая, две серебряные и три бронзовые

ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии завоевали три бронзовые медали во второй день турнира из серии "Большой шлем", который в эти дни проходит в Тбилиси.

На третью ступень пьедестала почета поднялись Лаша Шавдатуашвили, Алеко Мамиашвили (оба -73 кг) и Тато Григалашвили (-81 кг).

Стоит отметить, что для 21-летнего Мамиашвили это первый пьедестал в карьере на турнирах из серии "Большой шлем".

Большой шлем по дзюдо - Алеко Мамиашвили на татами
© Sputnik / STRINGER
"Большой шлем" по дзюдо - Алеко Мамиашвили на татами

В поединке за третье место Шавдатуашвили победил Акила Гьякова из Косово; Мамиашвили взял верх над россиянином Денисом Ярцевым, а Григалашвили сломил сопротивление еще одного представителя России – Алана Хубетсова.

После двух дней "Большого шлема" в активе сборной Грузии шесть медалей: одна золотая, две серебряные и три бронзовые.

В заключительный день турнира (28 марта) Грузию представят 12 дзюдоистов: Авто Чрикишвили, Имеда Гоголадзе, Георгий Папунашвили, Георгий Курдиани (все -90 кг), Илья Суламанидзе, Онисе Санеблидзе, Георгий Бериашвили, Георгий Чиковани (все -100 кг), Саба Инанеишвили, Онисе Буладзе, Гела Заалишвили (все +100 кг) и София Сомхишвили (+78 кг).

В тбилисском турнире принимают участие 464 дзюдоиста (253 мужчины и 211 женщин) из 80 стран мира.

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