Тренер сборной Испании: не думаю, что против Грузии нас ждет легкий матч

ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике считает, что матч против Грузии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 не будет простым для его подопечных. Об этом испанский специалист сказал на предматчевой пресс-конференции.

"У меня нет достаточно информации о сборной Грузии – я посмотрел только их последнюю игру. На что я обратил внимание – наш соперник любит контролировать мяч и хорошо сыграл против Швеции в обороне. В той игре грузины заслуживали ничьи. Думаю, предстоящая встреча получится интересной, но легкой для нас она не будет. В любом случае мы сделаем все возможное, чтобы завтра сыграть лучше, чем мы это сделали в матче против Греции", – сказал Энрике.

© Sputnik / Alex Shlamov Тренировка сборной Испании по футболу перед матчем с командой Грузии

В первом матче против Греции сборная Испании сенсационно сыграла вничью 1:1. Луис Энрике коснулся этой темы.

"Мы глубоко проанализировали матч против Греции. Я отметил какие изменения мы должны внести и уже на основе этого работаем как индивидуально, так и командно. Конечно, тактика на игру зависит от конкретного соперника и, по сравнению с первым матчем, у нас будут изменения. Но озвучивать их сейчас я не стану. Предположу, что Грузия сделает акцент на защиту, соответственно нам надо будет усилить линию атаки", – отметил наставник "фурии роха".

Не обошел стороной Энрике и тот факт, что завтрашняя игра пройдет при частично заполненном стадионе.

"В последнее время мы привыкли играть без зрителей на трибунах. Проводить матч со зрителями и без – это далеко не одно и тоже. Когда мы играли с Украиной, на стадионе было семь тысяч болельщиков. Завтра же ожидается 15 тысяч. Уверен, игра пройдет в отличной атмосфере", – подчеркнул испанский специалист.

© Sputnik / Alex Shlamov Тренировка сборной Испании по футболу перед матчем с командой Грузии

В первом туре отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Грузии на выезде проиграла Швеции (0:1), а испанцы у себя на поле не смогли обыграть Грецию (1:1). Таким образом, на данный момент отборочную группу "В" возглавляет команда Швеции.

Матч между сборными Грузии и Испании пройдет 28 марта в Тбилиси на "Динамо Арене". Начало встречи в 20:00 по местному времени.