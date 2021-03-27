Во время тренировки Испании на "Динамо Арене" произошли два инцидента

Будут ли к стадиону "Динамо Арена" применены какие-либо санкции в связи с инцидентами, пока не известно

ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Тренировка сборной Испании по футболу в Тбилиси, на "Динамо Арене", ознаменовалась двумя инцидентами.

В тот момент, когда испанские футболисты вышли на поле "Динамо Арены", чтобы начать тренировочный процесс, на газон прорвались несколько фанатов. Немного побегав за нарушителями по полю, представителям охраны стадиона удалось поймать фанатов и увести их в подтрибунные помещения.

После того, как инцидент был исчерпан, футболисты "фурии роха" приступили к тренировке, но довести ее до конца так и не сумели. На "Динамо Арене" неожиданно отключилось электричество и в подтрибунное помещение уже направилась сборная Испании. Так как проблема не была устранена в кратчайшие сроки, тренерский штаб гостей принял решение вернуться в отель.

Будут ли к "Динамо Арене" применены какие-либо санкции в связи с инцидентами, пока не известно.

Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании состоится в Тбилиси 28 марта на "Динамо Арене". Начало встречи в 20:00 по местному времени.