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Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Швеция - Бельгия

Косово – Швеция: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1055)
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Косово и Швеции

Сборные Косово и Швеции – соперники грузинской команды по отборочной группе "В". И если косовары в первом туре не играли, то скандинавская дружина одержала минимальную победу (1:0) как раз над Грузией. А если принять во внимание, что Испания разошлась миром с Грецией (1:1), то в случае успеха в Приштине Ибрагимович и компания упрочат свое лидерство в группе.

Кстати, о Златане. Возвращение в сборную 39-летнего нападающего не стало простой формальностью. Именно после передачи неувядающего Ибрагимовича Виктор Клаэссон забил единственный гол грузинам. Вообще, линия нападения у Швеции смотрится очень прилично. Как мне кажется, в первой игре хозяева свыкались с возвращением Златана в команду, поэтому в некоторых моментах было определенное недопонимание. К тому же, выше всяких похвал сыграла оборона сборной Грузии.

Сборная Косово по футболу
photo: Football Federation of Kosova / FB
Сборная Косово по футболу

Что касается Косово, то команда была принята в ФИФА только в 2016 году. Отбор на ЧМ-2018 "золотые мальчики" провалили (одна ничья и девять поражений), но в квалификации к ЕВРО-2020 сборная уже смотрелась очень серьезно и до последнего боролась за попадание в финальную часть турнира. В итоге косовары заняли третье место в группе с Англией, Чехией, Болгарией и Черногорией.

Конечно, у Косово не такой мощный состав, как у шведов, но и хозяевам есть кем похвастаться. Это скоростные вингеры Милот Рашица и Арбер Зенели, а также габаритный форвард римского "Лацио" – Ведат Мурики.

Несмотря на заметный прогресс сборной Косово, команда пока выглядит сыроватой. В последних 10 матчах подопечные Бернара Шалланда одержали всего две победы (при шести поражениях и двух ничьих) – над Молдовой (1:0) и над Литвой (4:0) в товарищеском матче. При всем уважении, сборная Швеции стоит на порядок вышеупомянутых команд. А если еще раз взглянуть на отборочную группу "В", то ставка на победу скандинавов напрашивается сама собой.

Ставка: сборная Швеции победит за 1,74.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1055)
Теги:
Чемпионат мира по футболу, Швеция, Косово, прогноз на футбольный матч

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