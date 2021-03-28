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Морис Квителашвили (Грузия) выступает с короткой программой

Грузинский фигурист завоевал лицензию на Зимние Олимпийские игры в Пекине

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Спорт
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Темы:
Успехи грузинских фигуристов в мире (35)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210328/251294784/Gruzinskiy-figurist-zavoeval-litsenziyu-na-Zimnie-Olimpiyskie-igry-v-Pekine.html

Грузинский фигурист занял итоговое 14 место (231,81 балла) на чемпионате мира в Стокгольме, а после короткой программы он занимал 21-е

ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. Грузинский фигурист Морис Квителашвили завоевал лицензию на Зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в 2022 году, говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Грузии.

Для 26-летнего Квителашвили Игры в Пекине станут вторыми в карьере.

Фигуристка Алина Урушадзе
© AFP / JONATHAN NACKSTRAND
Грузинская фигуристка завоевала лицензию на Зимние Олимпийские игры в Пекине

Грузинский фигурист занял итоговое 14 место (231,81 балла) на чемпионате мира в Стокгольме, что позволило спортсмену завоевать для страны вторую лицензию на Зимние ОИ-2022 года.

Стоит отметить, что после короткой программы, в которой Квителашвили допустил много ошибок, грузинский спортсмен занимал 21 позицию.

Первой обладательницей лицензии для сборной Грузии стала фигуристка Алина Урушадзе, которая на этом же чемпионате мира заняла 20 место.

На прошлых Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане (2018) сборную Грузии представляли четыре спортсмена: горнолыжники Нино Циклаури и Ясон Абрамашвили, саночник Георгий Согоян и Морис Квителашвили.

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Темы:
Успехи грузинских фигуристов в мире (35)
Теги:
Морис Квителашвили, Олимпийские игры, Фигурное катание, Грузия

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