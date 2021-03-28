Сборная Грузии по регби уверенно обыграла Румынию в Тбилиси

Обыграв Румынию, "Лелос" фактически гарантировали себе победу в турнире, а также квалификацию на ЧМ-2023 года

ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. Национальная команда Грузии обыграла в Тбилиси сборную Румынии 28:17 в четвертом туре Кубка европейских наций.

Подопечные Левана Маисашвили дважды занесли мяч в зачетную зону соперника. Авторами попыток стали Бека Гигашвили и Ака Табуцадзе. Еще одна попытка – техническая, была засчитана гостям за нарушение в 5-метровой зоне.

Стоит отметить, что с 20 минуты встречи сборная Грузии играла в меньшинстве. Шалва Мамукашвили грубым приемом остановил контратаку гостей, за что и получил красную карточку. Но, несмотря на численное преимущество, которым румыны владели больше часа, создать проблем "Лелос" они так и не смогли.

Победив Румынию, сборная Грузии в очередной раз стала обладателем Кубка Антимоза Ивериели, который традиционно разыгрывается в матчах между этими двумя командами.

Что касается турнирного положения в текущем розыгрыше Кубка европейских наций, то, выиграв все четыре матча, сборная Грузии уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 18 очков.

Обыграв Румынию, "Лелос" фактически гарантировали себе победу в турнире, а также квалификацию на ЧМ-2023 года. Официально об этом можно будет говорить после того, как Грузия в июне сыграет с победителем пары Бельгия/Нидерланды.