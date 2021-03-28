Чуда не произошло – Тотиносин завершил турнир в Токио "в минусе"

Отрицательный баланс означает, что грузинский спортсмен потеряет несколько позиций в новом рейтинге и майский турнир начнет в более низком ранге

ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) завершил весеннее Хару басё в Токио с отрицательным балансом (7:8).

В заключительный день турнира Тотиносин уступил сэкивакэ Таканосё. Грузинский спортсмен хорошо начал поединок, но Таканосё перехватил инициативу и вытолкнул Горгадзе с дохё. Счет в очном противостоянии стал 3:1 в пользу японского сумоиста.

После 10 дней Хару басё у Тотиносина было семь поражений и три победы. Для того чтобы добиться положительного баланса по итогам турнира, Горгадзе было необходимо выиграть пять схваток подряд. Тотиносин победил в четырех поединках, но, к сожалению для своих поклонников, в пятой схватке уступил Таканосё.

На Хару басё Тотиносин выступал в ранге седьмого маэгасиры Востока. Отрицательный баланс означает, что грузинский спортсмен потеряет несколько позиций в новом рейтинге и Нацу басё (майский турнир) начнет в более низком ранге.

Что касается нынешнего Хару басё, то победителем турнира стал сэкивакэ Тэрунофудзи. Монгольский сумоист в третий раз в карьере выиграл Кубок Императора и следующий турнир начнет в ранге озэки.

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