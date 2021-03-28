Грузинские дзюдоисты выиграли общекомандный зачет на турнире в Тбилиси

По итогам трех соревновательных дней в копилке сборной Грузии девять медалей: два золота, три серебра и четыре бронзы

ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии завоевали три медали в заключительный день турнира из серии "Большой шлем", завершившемся в Тбилиси.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся Гела Заалишвили, победивший в финале соревнований в весовой категории свыше 100 кг. В решающем поединке грузинский дзюдоист взял верх над представителем Бразилии – Рафаэлем Сильва.

В этой же весовой категории бронзовым призером стал Саба Инанеишвили. В поединке за третье место наш спортсмен победил Кемаля Эрдогана из Турции.

© Sputnik / STRINGER Грузинский дзюдоист Илья Суламанидзе

Илья Суламанидзе также мог стать обладателем золотой награды на домашнем турнире, но в финале соревнований в весовой категории до 100 кг он уступил Шейди Элнахасу из Канады.

Таким образом, по итогам трех соревновательных дней в копилке сборной Грузии девять медалей: два золота, три серебра и четыре бронзы. В общекомандном медальном зачете сборная Грузии заняла первое место (2-3-4), опередив дзюдоистов Канады (2-1-1) и Монголии (2-0-2).

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