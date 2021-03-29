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Молодежная сборная Грузии (U-21) обыграла сверстников из Беларуси

Молодежная сборная Грузии по футболу разгромила Беларусь

photo : Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу (209)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210329/251315280/Molodezhnaya-sbornaya-Gruzii-po-futbolu-razgromila-Belarus.html

Так как Грузия, наряду с Румынией, является хозяйкой турнира, грузинская "молодежка" получила прямую путевку на ЕВРО-2023 и в квалификации участия не принимает

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Молодежная сборная Грузии (U-21) обыграла сверстников из Беларуси 4:1 в товарищеском матче, состоявшемся в Гори.

Подопечные Рамаза Сванадзе вышли вперед уже на пятой минуте, после красивого удара в исполнении Георгия Гелиашвили. Правда, гости сравняли счет достаточно быстро – уже на 13 минуте. Отличился защитник БАТЭ Никита Супранович. До конца первого тайма счет на табло так и не изменился.

После перерыва хозяева полностью завладели игровым и территориальным преимуществом и забили в ворота гостей три безответных гола. На 53 минуте после удара Якобидзе замкнул подачу с углового; на 60 минуте Гелиашвили оформил дубль, великолепно пробив из-за пределов штрафной площади, а окончательный счет в матче на 84 минуте установил Шота Шекиладзе, который использовал ошибку защитников гостей.

Этим матчем молодежная (U-21) сборная Грузии начала подготовку к чемпионату Европы 2023 года. Так как Грузия, наряду с Румынией, является хозяйкой турнира, грузинская "молодежка" получила прямую путевку на ЕВРО-2023 и в квалификации участия не принимает. К предстоящему континентальному первенству подопечные Рамаза Сваанадзе будут готовиться в тест-матчах.

Следующий товарищеский матч молодежная сборная Грузии проведет 7 сентября против Румынии.

Темы:
Сборная Грузии по футболу (209)
Теги:
Беларусь, футбол, Сборная Грузии по футболу, Грузия

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