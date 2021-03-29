Азербайджан – Сербия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Третий игровой день отборочных матчей ЧМ-2022 откроет противостояние сборных Азербайджана и Сербии, которое состоится в Баку.

Хозяева начали квалификационную кампанию выездным матчем против Португалии. Подопечные Фернанду Сантуша владели подавляющим преимуществом (почти 70 процентов времени владели мячом и нанесли 15 ударов в створ ворот), но победили благодаря автоголу Максима Медведева под занавес первого тайма. Для сборной Азербайджана этот матч стал седьмым подряд, в котором не был пробит букмекерский "верх". Что-что, а навязывать борьбу сопернику и неплохо действовать в обороне команда Де Бьязи умеет.

© photo: Sputnik / Владимир Песня Игроки сборной Азербайджана

Что касается сборной Сербии, то "белые орлы" начали отборочный цикл с домашней победы над Ирландией (3:2), после чего последовала скандальная игра с Португалией. После первого тайма сербы проигрывали 0:2, но благодаря голам Митровича и Костича – сравняли счет. Неприятный эпизод произошел уже в компенсированное арбитром время. Роналду проткнул мяч мимо голкипера Сербии – Марко Дмитровича, и тот медленно, но все же пересек линию ворот. Только после этого Митрович выбил мяч в поле. Но системы VAR в отборочных матчах ЧМ-2022 нет, и гол португальского нападающего не засчитали. В итоге встреча так и завершилась вничью 2:2.

Четыре очка для сборной Сербии в первых двух матчах – очень неплохой результат. Но для того, чтобы бороться за первую строчку в группе, которая дает автоматическую путевку на "мундиаль", соперников уровня Азербайджана (при всем уважении) "белые орлы" должны обыгрывать легко и уверенно.

Победа гостей в предстоящей игре оценивается скромным коэффициентом 1,39, поэтому этот вариант мы рассматривать не будем. Учитывая тот факт, что в матчах с участием Азербайджана редко бывает обилие голов, предложу вариант – два или три гола в матче. Как мне кажется, наиболее вероятный исход противостояния – 2:0 в пользу сборной Сербии.

Ставка: в матче будет забито два или три гола за 2,02.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале