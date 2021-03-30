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Хвича Кварацхелия в матче сборных Грузии и Северной Македонии

Гендиректор "Рубина": у меня нет задачи продать Кварацхелия

photo: Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские футболисты в России (137)
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https://sputnik-georgia.ru/sport/20210330/251317378/Gendirektor-Rubina---net-zadachi-prodat-Kvaratskheliya.html

Нынешняя трансферная цена Кварацхелия составляет 10 миллионов евро и он является самым дорогим грузинским футболистом

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал игру Хвичи Кварацхелия в отборочном матче ЧМ-2022 между Грузией и Испанией.

Хвича Кварацхелия. Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на Динамо Арене. Счет 1:0 в пользу грузинской команды
© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
"Делал на поле все, что хотел" - Грузия проиграла Испании, но героем стал Кварацхелия

"Выросла ли его цена после этого? Я не знаю, если честно. Я не отслеживаю трансферную цену. Для меня Хвича – это твердый игрок основы. Я очень за него рад. Мне нравится, как продвигается его карьера. А для чего цена должна вырасти? У меня же не стоит задача продать его. Моя задача – оставить его в "Рубине" и сделать так, чтобы он играл как можно дольше у меня", – приводит слова Сайманова "Спорт-Экспресс".

По данным авторитетного издания transfermarkt.com, нынешняя трансферная цена Кварацхелия составляет 10 миллионов евро. На данный момент полузащитник "Рубина" – самый дорогой грузинский футболист.

Сборная Грузии проиграла в Тбилиси со счетом 1:2, но Кварацхелия был одним из лучших в составе обеих команд. Особенно полузащитнику удался первый тайм. Уже к 15 минуте Кварацхелия "посадил" на желтые карточки двух защитников "фурии роха" – Льоренте и Порро. А перед самым перерывом Квара вывел сборную Грузии вперед.

Отметила Кварацхелия и испанская пресса.

"Сборная Грузии проводила очень опасные контратаки, а на левом фланге почти всегда был Кварацхелия. Этот 20-летний полузащитник "Рубина" делал на поле все что хотел, как хотел и когда хотел. Скоро мы его увидим в одном из больших клубов Европы. Этот парень настоящий самородок. Мяч его слушается и он всегда прочно стоит на ногах", – так характеризует игру Кварацхелия испанская El mundo.

"В матче с Испанией Кварацхелия оставил очень приятное впечатление. 20-летний вингер, которого было не остановить, стал настоящим кошмаром для нашей сборной. Не удивимся, если летом казанский "Рубин" получит по Кварацхелия выгодное предложение", – пишет Marca.

31 марта Кварацхелия вновь выйдет на поле в составе сборной Грузии. В этот день наша команда проведет еще один отборочный матч ЧМ-2022 – на выезде, в Салониках, сыграет со сборной Греции.

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Темы:
Грузинские футболисты в России (137)
Теги:
Хвича Кварацхелия, клуб "Рубин", Чемпионат России по футболу, Сборная Грузии по футболу, футбол, Грузия

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