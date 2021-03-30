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Баскетбол. Евролига. Матч Альба – ЦСКА

"Зенит" - ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

© photo: Sputnik / Михаил Сербин
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210330/251317398/Zenit---TsSKA-prognoz-na-match-basketbolnoy-Evroligi.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч Евролиги по баскетболу между клубами "Зенит" и ЦСКА

В XXXI туре регулярного чемпионата Евролиги нас с вами ожидает увлекательнейшее российское дерби между питерским "Зенитом" и московским ЦСКА.

"Армейцы" уже решили вопрос выхода в плей-офф турнира. Единственное за что сейчас ведут борьбу подопечные Итудиса – за место в топ-4, чтобы в плей-офф иметь преимущество своего паркета. "Зениту" же борется за восьмую строчку, дающую попадание в этот самый плей-офф. В затылок команде Паскуля дышат два испанских клуба – "Баскония" и "Валенсия" и в какой-то степени литовский "Жальгирис".

ЦСКА, кажется, преодолел кризисную полосу. "Армейцы" очень уверенно выиграли два последних матча в Евролиге – на выезде "Реал" (96:89), а дома "Црвену Звезду" (87:72). В последней игре великолепно смотрелся Торнике Шенгелия, который набрал 16 очков и стал самым результативным игроком своей команды. А вот американец Майк Джеймс, являющийся бомбардиром ЦСКА, решением Итудиса от игр за команду отстранен. Что произошло между тренером и игроком – неизвестно.

© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Баскетбол. Евролига. Матч "Зенит" - "Альба"

Что касается "Зенита", то в прошлом туре клуб из Петербурга уверенно разобрался с "тонущими" "Химками", победив с разницей в 21 очко. Для подопечных Паскуля эта победа стала первой за четыре последних матча на турнире. Если они хотят попасть в восьмерку сильнейших им просто необходимо в ударном темпе провести заключительную часть чемпионата.

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение ЦСКА, предлагая на победу "красно-синих" коэффициент 1,72. Но, как мне кажется, мотивация "Зенита" сейчас куда как выше – не каждый год есть шанс сыграть в плей-офф Евролиги. Да и без Джеймса в атаке у "армейцев" могут возникнуть проблемы. Рискну предположить, что если "Зенит" и проиграет, то не больше чем с разницей в четыре очка. На плюсовой форе хозяев и остановлю свой выбор.

Ставка: "Зенит" победит с форой (+4.5) за 1,67.

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Теги:
баскетбол

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