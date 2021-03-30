Греция – Грузия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Сборная Грузии начала отборочный цикл ЧМ-2022 с двух поражений – от Швеции (0:1) на выезде и от Испании (1:2) дома. Хотя, в обоих случаях подопечные Вилли Саньоля были вправе рассчитывать на ничью. Со шведами они играли фактически на равных, а ничью с "фурия роха" упустили лишь на 92 минуте, после дальнего удара Дани Ольмо и ошибки своего вратаря – Георгия Лория. До сенсации не хватило совсем чуть-чуть.

А вот сборная Греции свою сенсацию уже сотворила. В первом матче "эллины" на выезде зацепились за ничью с Испанией (1:1) и "задушили" соперника плотной и насыщенной обороной. За весь матч хозяева смогли нанести только два удара в створ ворот. Во второй игровой день греки отдыхали, скатав "товорняк" с Гондурасом, в котором победили 2:1.

Как мне кажется, перед матчем в Салониках физическое и психологическое преимущество на стороне хозяев. Ничья с Испанией, безусловно, положительно повлияет на эмоциональный фон в команде. Как с этим фактором обстоят дела в сборной Грузии – сказать сложно. Обидно проигрывать Испании в компенсированное время. Грузинская команда молодая и может "перегореть". Тут уже задача Саньоля настроить своих подопечных на положительный лад.

© photo: Sputnik / Anton Denisov Игроки сборной Греции

Что касается "физики", то сыграть за четыре дня против Швеции и Испании, сложно даже более мастеровитым командам, чем Грузия (не в обиду будет сказано). В Греции многое будет зависеть от того, как проявит себя Хвича Кварацхелия. Хватит ли у 20-летнего полузащитника "Рубина" сил на третий классный матч подряд. Вот сейчас главный вопрос.

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам – на победу Греции можно поставить с коэффициентом 1,68 (против 6,6 у Грузии). Такой расклад вполне понятен – Греция не проигрывает в официальных матчах уже 10 (!) матчей подряд (шесть побед и четыре ничьи). Стоит также отметить, что только в трех из этих 10 матчей был пробит букмекерский "верх". При этом у "эллинов" традиционно мощная оборона – всего четыре пропущенных мяча.

Хочется надеяться, что Грузия, показав неплохой футбол со шведами и испанцами, сможет забить хозяевам. Но греки тоже не станут дремать – победа приблизит их к лидерам группы. Но вряд ли "эллины" смогут забить больше двух мячей. Думаю, в этой встрече мы увидим с вами два или три гола – не больше.

Ставка: в матче будет забито два или три гола за 2,02.